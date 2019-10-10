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أخبار العالم

الخارجية السودانية تستدعي القائم بأعمال السفارة الليبية لهذا السبب

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 07:27 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
استدعت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، القائم بأعمال سفارة ليبيا بالخرطوم، وذلك على خلفية مقتل مواطنات سودانيات بمدينة بنغازي الليبية على أيدي عصابات إجرامية.

وأعرب المدير العام للشؤون القنصلية بالخارجية السودانية، خالد محمود الترس، إلى القائم بالأعمال الليبي، عن قلق واستنكار الحكومة السودانية والمواطنيين للجرائم التي تتعارض مع العلاقات الأخوية الجيدة بين البلدين والشعبين.

ودعا السلطات الليبية للقيام بما يلزم للقبض على الجناة بأسرع ما يمكن وتقديمهم للمحاكمة، وتوفير الحماية والأمن لكل المواطنيين السودانيين الموجودين بليبيا.

من جانبه تقدم القائم بالأعمال الليبي بالتعازي لأسر الفقيدات وعبر عن استنكاره للجرائم.

ووعد القائم بالأعمال الليبي بنقل الرسالة لسلطات بلاده، مؤكدا حرص حكومته على حماية المواطنيين السودانيين والحفاظ على الروابط الأخوية المتينة بين البلدين.

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