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مرأة

التهاب في المخ.. دراسة تكشف سبب إصابة الأطفال بمرض التوحد

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 08:26 م
آية التيجي
نشرت الفنانة دينا فؤاد صورة لها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وذلك خلال تواجدها في صالون التجميل لتصفيف شعرها، وقد ظهرت بإطلالة جديدة وغير متوقعة، وهو ما جعل متابعيها ينهالون بالتعليقات عليها والتعبير عن حبهم الشديد لها.

وارتدت دينا بدلة باللون الأبيض، وارتدت تحتها "توب" باللون الأبيض ايضا، وقامت دينا فؤاد بترك شعرها منسدلا عبر ظهرها بطريقة بسيطة، وناعمة، فيما بدا الشعر مبللا والاطراف متساوية باحتراف.

واختارت دينا فؤاد بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث ابرزت جمال عينيها بالكحل الاسود، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، وهو ما ابرز من جمال ورقة ملامحها.

وأكملت دينا فؤاد إطلالتها باختيار بعض الاكسسوارات الناعمة، حيث ارتدت قلادة باللون الذهبي حول عنقها، مع قرطين ناعمين من نفس اللون والشكل.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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