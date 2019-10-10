شابان أمريكيان يعذبان تمساحًا ويجبراه على شرب الكحول

أقدم شابان من ولاية "فلوريدا" الأمريكية على تصرف صادم لا يمكن تفسيره حتى أنه أثار موجة من الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، حيث أنهما بعد أن تمكنا من الإمساك بـ"تمساح" والسيطرة عليه، قاما بسكب "الجعة" في فمه، وقد استخدم أحدهما ذراعه كطعم لجعله يفتح فكيه، وفقًا لما جاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وأشار التقرير إلى أن الشابين "تيموثي كيبك"، الذي يبلغ من العمر 27 عامًا، و"نوا أوزبورن"، 22 عامًا، قاما بتصوير الواقعة التي حدثت في 26 أغسطس الماضي.



وألقت الشرطة القبض على الشابين في الثالث من أكتوبر الجاري، وذلك بعد علمها بشأن مقطع الفيديو الذي التقطه الشابان للواقعة، والذي لم يتم الكشف عنه بعد.



وبحسب ما جاء في تقرير الشرطة، فإن "كيبك" قد زعم أن "أوزبورن" أمسك بالتمساح "من على جانب الطريق بيديه"؛ ويبدو أن "كيبك" تعرض لإصابة في ساعده الأيمن تسبب فيها "التمساح"، قبل أن يقوم بسكب الكحول في حلقه، لكن لم تتضح مدى خطورة الإصابة، وكذلك لم يتبين حجم التمساح الذي تمكنا من الإمساك به وتعذيبه.



وذكرت "ديلي ميل" أن اللجنة المختصة بحماية الحياة البرية في ولاية "فلوريدا" كانت قد تلقت شكوى بشأن الواقعة؛ وتمكنت السلطات التي تحقق في الأمر من الحصول على الفيديو الذي يرصد تفاصيل ما حدث في 17 سبتمبر الماضي، وقامت في أعقاب ذلك بمواجهة "كيبك" بشأن ما حدث في منزله، واعترف بتورطه في الواقعة.



وأخبر الضباط أنه بعد إمساك "أوزبورن" بالتمساح، استخدم هو ساعده الأيمن كطعم كي يجعله يفتح فكيه، قبل أن يسكب الجعة في فمه، وهو ما جعل التمساح عدائيًا بصورة أكبر؛ وقاما في نهاية المطاف بإطلاق سراحه.



وبالرغم من أن "كيبك" اعترف بتناوله الجعة قبيل الواقعة، إلا أنه أخبر الضباط بأنه لم يكن مخمورًا وقت حدوثها.



وتم احتجاز الشابين في سجن مقاطعة "مارتن" على خلفية ما حدث، وحُددت كفالة لإطلاق سراح "كيبك" تُقدر بـ5 آلاف دولار، و2500 دولار بالنسبة لـ"أوزبورن"، وتم إطلاق سراح الشابين في نفس اليوم بعد دفع الكفالة.