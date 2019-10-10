خبير اقتصادي يكشف تفاصيل البوابة الإلكترونية الاستثمارية للمناطق الصناعية.. فيديو

قال ابراهيم مصطفى، استشاري الاقتصاد والاستثمار وتطوير الأعمال، إن الأراضي الصناعية كانت تمثل مشكلة كبيرة للمستثمر الصناعي وأنه في ظل استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات، وإطلاق موقع الكتروني يضم كافة المعلومات عن الأراضي المتاحة للاستثمار الصناعي يعتبر خطوة هامة جدا.



وأوضح إبراهيم مصطفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة " دي ام سي" أن وجود موقع الكتروني يضم المعلومات عن الأراضي المتاحة للاستثمار الصناعي يعد تحقيقا للشفافية امام جميع طالبي الأراضي الصناعية، لوجود المعلومات عن هذه الأراضي متاحة للجميع.



وأضاف استشاري الاقتصاد والاستثمار وتطوير الاعمال، أن إطلاق البوابة الإلكترونية الاستثمارية للمناطق الصناعية يقلل من سلطة الموظف او التعامل المباشر مع الموظف في تقديم الخدمات الحكومية لتخصيص الأراضي لأنها تعد بابا للفساد من جانب آخر.



وتابع إبراهيم مصطفى، أن إطلاق البوابة الإلكترونية الاستثمارية للمناطق الصناعية أنها تتيح فرصا استثمارية في مجال صناعي محدد واضحة للجميع ويوضح طرق التقديم على الاراضي الصناعية المتاحة وتحديد طريقة تخصيصها وتحديد سعر الأراضي المتاحة سواء للبيع او للايجار او بحق الانتفاع يتيح الموقع كل هذه المعلومات امام المستثمر لتوفير الوقت والجهد علي المستثمر.