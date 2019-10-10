Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

بالفيديو.. آية قرآنية نعت النبي وهو على قيد الحياة.. تعرف عليها

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 07:41 م
آية قرآنية النبي
آية قرآنية النبي وهو على قيد الحياة.. تعرف عليها
Advertisements
محمد شحتة
قالت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، إن أكثر آية بشرت الناس بالفتح هى نفسها كانت أكثرها حزنا، وهي قوله تعالى "إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (2) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا".

وأضافت "عوف" خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم الخميس، أن الجميع فرح بهذه الآية بسبب الفتح، إلا سيدنا أبا بكر فإنه بكى لأنه ما رآه إلا قرب أجل النبي الكريم.

وتابعت: أكد هذا المعنى، الرواية التي رواها عبد الله بن عباس، يقول : كنت جالسا عند عمر بن الخطاب، فسألهم سيدنا عمر: ما رأيكم في قوله "إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ" فأجابوا بأنه نصر قريب من الله، فلم يقتنع سيدنا عمر بالإجابات، وقال له ابن عباس، والله ما كان إلا قرب أجل رسول الله.

وأشارت إلى أن هذه الآية تعتبر بمثابة النعي للنبي الكريم وهو على قيد الحياة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زيارة المسجد النبوي.. تعرف على أجر الصلاة فيه.. والآداب الواجب التحلي بها.. والإفتاء توضح حكم دخول الحائض له ولـ قبر الرسول

أبو زيد الأمير يخطب الجمعة من عمرو بن العاص.. الصحبة وردت في القرآن الكريم أكثر من 130 مرة..هذا جزاء الصحبة الصالحة بالإسلام... وصديق السوء شيطان من الإنس وأخطر من الجن

فضل سورة الفتح لقضاء الحوائج.. لها عجائب تعرف عليها

ترشيحاتنا

ست صفات حددها القرآن للفقراء.. تعرف عليهم.. فيديو

اخبار الرياضة.. قرار مفاجئ لـ حسام البدري.. مرتضى منصور يهاجم أصالة.. تأجيل مواجهتين للزمالك في الدوري

احتفالية تسليم الدرع.. الأهلي أقوى خط دفاع.. والشناوي ملك الكلين شيت

جينيراسيون بطل السنغال يعلن موقفه النهائي من خوض مباراة الزمالك

ثمنه 33 ألف جنيه.. نانسي عجرم تشعل إنستجرام بسيلفي هاتفها الجديد

شاهد.. أول رد فعل من صبا مبارك بعد وفاة طليقها شوقي الماجري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثمنه 33 ألف جنيه.. نانسي عجرم تشعل إنستجرام بسيلفي هاتفها الجديد

بعيدا عن المظاهر.. شقيقتا كيم كارداشيان تنظفان شواطئ كاليفورنيا

أغربها النوم أمام التليفزيون.. 5 عادات لا تتخيلها تسبب السرطان