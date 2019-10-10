البنك الأهلي يوقع عقد تمويل مع السعودية المصرية للتعمير بقيمة مليار جنيه

وقع البنك الأهلي المصري قرض متوسط الأجل لصالح الشركة السعودية المصرية للتعمير لتمويل أحد مشروعاتها وذلك بقيمة مليار جنيه.



جاء ذلك بحضور يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس الإدارة، وشريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة، وأحمد يحيى رئيس قطاع تمويل الشركات المحلية ومتعددة الجنسيات والمنتجات المصرفية بالبنك واللواء محمد عصام الدين نائب رئيس مجلس ادارة الشركة، والمهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذي للشركة، بالإضافة إلى أعضاء فرق العمل من الجانبين.



وأكد يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن القرض يعكس اهتمام البنك الأهلي المصري بتمويل المشروعات التي تعزز مستهدفات الدولة ودعم الأنشطة والقطاعات الاقتصادية التي تنعكس نتائجها الإيجابية على الاقتصاد القومي وخطط التنمية بالدولة بشكل عام ومنها قطاع البناء والتشييد والذي يضم العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والأنشطة المرتبطة بالقطاع، كما تساهم بشكل فعال في توفير موارد للعملات الأجنبية وهو ما يعد أحد أهم استراتيجيات البنك.



وأوضح شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، أن المشروع يتضمن إنشاء برجين بارتفاع 23 طابقا أحدهما فندقي والآخر سكنى متاح به خدمات سكنية وفندقية متميزة بمسطح إجمالي للمباني 120 ألف متر مربع، مضيفا أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ 2,3 مليار جنيه يتم تمويلها بنسبة 57% من الشركة وبنسبة 43% من البنك مؤكدا ان المشروع يتماشى مع استراتيجية الدولة في انشاء المزيد من المناطق السكنية و السياحية على ان تكون وفقا لأعلى معايير الجودة والكفاءة.