دوري أبطال أفريقيا.. بلاتينيوم لـ صدى البلد: الأهلي أفضل ناد في القارة





وقال شيزوندو في تصريحات خاصة لصدى البلد: " إنها قرعة جيدة للغاية لنا، هدفنا وطموحنا هو أن نكون من كبار الأندية في القارة الإفريقية، ولا يوجد طريقة لتحقيق ذلك أفضل من المشاركة في تلك البطولة وفي تلك البطولة مع أفضل فريق في القارة النادي الأهلي وكبار الفرق أيضا مثل النجم والهلال."





وقال شيزوندو عن مواجهة الأهلي المصري وتوقعاته للمباراة: "مفتاح تأهلنا سيكون التركيز علي كل مباراة علي حدة، والتركيز أيضا علي أهدافنا، في مباراة الأهلي سيكون تركيزنا علي الخروج بنتيجة جيدة بكل تأكيد."





وكانت قرعة دوري أبطال إفريقيا والتي سحبت بالأمس قد أوقعت النادي الأهلي علي رأس المجموعة الثانية مع فرق النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني و بلاتينيوم من زيمبابوي.

أكد شيدو شيزوندو، المنسق الإعلامي لنادي بلاتينيوم من زيمبابوي أن قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا أوقعته مع النادي الأفضل في القارة وهو النادي الأهلي.