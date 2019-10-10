Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

دوري أبطال أفريقيا.. بلاتينيوم لـ صدى البلد: الأهلي أفضل ناد في القارة

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 09:00 م
بلاتينيوم الزيمبابوي
بلاتينيوم الزيمبابوي - صورة أرشيفية
Advertisements
إسماعيل محمود
أكد شيدو شيزوندو، المنسق الإعلامي لنادي بلاتينيوم من زيمبابوي أن قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا أوقعته مع النادي الأفضل في القارة وهو النادي الأهلي.

وقال شيزوندو في تصريحات خاصة لصدى البلد: "إنها قرعة جيدة للغاية لنا، هدفنا وطموحنا هو أن نكون من كبار الأندية في القارة الإفريقية، ولا يوجد طريقة لتحقيق ذلك أفضل من المشاركة في تلك البطولة وفي تلك البطولة مع أفضل فريق في القارة النادي الأهلي وكبار الفرق أيضا مثل النجم والهلال."

وقال شيزوندو عن مواجهة الأهلي المصري وتوقعاته للمباراة: "مفتاح تأهلنا سيكون التركيز علي كل مباراة علي حدة، والتركيز أيضا علي أهدافنا، في مباراة الأهلي سيكون تركيزنا علي الخروج بنتيجة جيدة بكل تأكيد."

وكانت قرعة دوري أبطال إفريقيا والتي سحبت بالأمس قد أوقعت النادي الأهلي علي رأس المجموعة الثانية مع فرق النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني و بلاتينيوم من زيمبابوي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرعة دوري أبطال إفريقيا ..الأهلي يواجه النجم الساحلى والهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز

قرعة دورى أبطال إفريقيا .. مواجهات قوية لـ الأهلى ومازيمبى ينتظر الزمالك .. التفاصيل الكاملة

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات بـ دوري أبطال إفريقيا

تعليق ناري من أحمد حسن عن التتويج باللقب الأفريقي مع النادي الأهلي

مشوار صعب لفرق مجموعة الزمالك قبل الصعود لدوري المجموعات .. تعرف عليه

تعرف على مشوار فرق مجموعة الأهلي قبل التأهل لدور المجموعات

ترشيحاتنا

حقن قبل الجراحة.. تعرف على برنامج محمود الخطيب العلاجي

تصفية الانتحاري .. الداخلية : إحباط محاولة استهداف كمين أمني في العريش بحزام ناسف

مي عمر تثير الجدل بـ قبلة لزوجها أثناء الاحتفال بعيد ميلادها.. فيديو

موقف محرج على الهواء لمذيعة بعد اقتحام طفلها الاستوديو.. شاهد

لهذا السبب.. ميتشو يصعد لاعب وسط 2001

كاف يكشف موقف جينيراسيون فوت النهائي من خوض مباراة الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. وصول الخطيب واللاعبين لحفل تسليم درع الدوري

شابان أمريكيان يعذبان تمساحًا ويجبراه على شرب الكحول

توقف عن تناوله فورا.. السمك البلطي لا يصلح للاستخدام