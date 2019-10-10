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أخبار العالم

عسكري أمريكي في سوريا تعليقا على العدوان التركي: أشعر بالعار

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 07:49 م
العدوان التركي على
العدوان التركي على سوريا
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شريف سيد
أكد عسكري أمريكي في القوات الخاصة المتعاونة مع القوات الكردية في سوريا على ارتكاب القوات التركية لمجازر في حق الأكراد على الأراضي السورية.

وقال العسكري في تصريحات إلى شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "لأول مرة منذ بداية عملي أشعر بالعار"، عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الأماكن التي تقصفها تركيا.

وأضاف: "تركيا لا تفعل ما وافقت عليه الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن الأمر فظيع، وتابع: "لقد عقدنا كافة الاتفاقيات الأمنية معا. لم يكن هناك تهديد للأتراك - لا شيء - على الحدود السورية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن بدء عملية "نبع السلام" العسكرية في سوريا ضد الجماعات الكردية، وذلك وسط موافقة أمريكية.
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