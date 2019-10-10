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حوادث

استولى على 10 ملايين جنيه.. حبس مراقب حسابات بشركة مياه بالقليوبية

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 08:34 م
استولى على 10 ملايين
استولى على 10 ملايين جنيه
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إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة مركز شبين القناطر حبس مراقب حسابات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لاستيلائه على 10 ملايين قيمة مقايسات توصيل خدمة الصرف الصحي لعدد من المنازل حيث تلاعب المتهم في إيصالات توريد الأموال للشركة.

حرر له محضر حمل رقم 5764 إداري شبين القناطر، ووجهت النيابة للمتهم تهمة الاستيلاء على المال العام.

وقررت النيابة تشكيل لجنة من الشركة لفحص أعمال المتهم، وإعداد تقرير لعرضه على النيابة.

يذكر أن أجهزة الرقابة الإدارية قد نجحت في شهر يوليو الماضي في ضبط المتهم واثنين آخرين في واقعة سابقة، حيث وجهت لهم تهمة اختلاس 10 ملايين جنيه، وكشفت لجان التحقيق في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، وجود تلاعب في مستندات الشركة وذلك خلال فحص ومراجعة المستندات الخاصة بالتوريد.

وتبين من خلال الفحص والتحقيق أن وراء ارتكاب المخالفات 3 من موظفي الخزينة بفرع شبرا الخيمة منهم المتهم وأنهم تلاعبوا في المستندات ودفاتر إيصالات تحصيل رسوم توصيل المرافق للمباني وإشعارات ودفاتر التوريد لصالح حساب الشركة بالبنك

وكشفت التحقيقات أن إجمالي الاختلاسات بلغت قيمتها 10 ملايين جنيه عن التلاعب في الأوراق الخاصة بالبنود سالفة الذكر.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات جرى إخطار هيئة الرقابة الإدارية والتي بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهمين، وجرى ضبطهم وإحالتهم للنيابة التي أمرت بتشكيل لجنة لفحص أعمال المتهم وقت كان يعمل مسئولا بشركة المياه بشبين القناطر قبل نقله إلى شبرا الخيمة لتكتشف القضية الجديدة
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