Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

على الدائري.. سائق توك توك متهور يهدد حياة قائدي السيارات..فيديو

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 08:25 م
سائق توك توك يتزلج
سائق توك توك يتزلج على الأسفلت
Advertisements
خالد محيي الدين
عرضت الإعلامية علا شوشة فيديو لسائق توك توك متهور علي طريق الدائري السريع بالقاهرة، وذلك خلال تقديمها برنامج "بيوتنا" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية.

ويظهر الفيديو ان سائق توك توك قام بترك عجلة القيادة ليسير علي الأسفلت بطريقة استعراضية ممسكا بجانب التوك توك.

وأشارت الإعلامية "علا شوشة"، إلي أن ذلك المقطع منتشر بشكل كبير علي السوشيال ميديا، ويعبر عن إهمال جسيم، فقد تودي تلك السلوكيات بحياة سائق التوك توك، فضلا عن ما قد ينتج عن ذلك من تعطيل طريق او وقوع حوادث بشعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سائق متهور كاد يفقد حياته داخل شاحنته بسبب الجشع.. فيديو

دغدغ القهوة.. شاب مخمور يقتحم مقهى بسيارته.. فيديو

قبل بدء العام الدراسى.. استغاثة من طلاب مجمع مدارس مصانع سكر قوص لحمايتهم من الأتربة

ترشيحاتنا

إجراء عاجل من الأهلي لحماية ناشئه الملقب بالفيراري

تبولت لا إراديا.. أسرة طالبة تمزق ملابس معلمتين بشبرا الخيمة

اخيرا أهلاوي.. محمود كهربا يشعل السوشيال ميديا.. اعرف السبب

ظاهرة نادرة تضرب جازان.. والسعودية تحذر

سر حضور أحمد عيد عبد الملك تدريبات الزمالك اليوم

رجاء الجداوي: كنت هعنس لولا نبيلة عبيد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شابان أمريكيان يعذبان تمساحًا ويجبراه على شرب الكحول

توقف عن تناوله فورا.. السمك البلطي لا يصلح للاستخدام

ثمنه 33 ألف جنيه.. نانسي عجرم تشعل إنستجرام بسيلفي هاتفها الجديد