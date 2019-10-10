على الدائري.. سائق توك توك متهور يهدد حياة قائدي السيارات..فيديو

عرضت الإعلامية علا شوشة فيديو لسائق توك توك متهور علي طريق الدائري السريع بالقاهرة، وذلك خلال تقديمها برنامج "بيوتنا" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية.



ويظهر الفيديو ان سائق توك توك قام بترك عجلة القيادة ليسير علي الأسفلت بطريقة استعراضية ممسكا بجانب التوك توك.



وأشارت الإعلامية "علا شوشة"، إلي أن ذلك المقطع منتشر بشكل كبير علي السوشيال ميديا، ويعبر عن إهمال جسيم، فقد تودي تلك السلوكيات بحياة سائق التوك توك، فضلا عن ما قد ينتج عن ذلك من تعطيل طريق او وقوع حوادث بشعة.