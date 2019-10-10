مصطفى بدرة يكشف أهمية مشاركة مصر في المعارض الدولية لجذب الاستثمار.. فيديو

قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن التقارير الدولية بالرغم من أهميتها ليست كافية للوصول للمستثمر خارج مصر جاذبة للاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن أكبر معرض أقيم في الاتحاد الأوروبي تمت زيارته من المستثمرين هو معرض الآثار المصري في فرنسا محققا 3 ملايين زيارة.



وأوضح مصطفى بدرة، خلال لقائه ببرنامج "اليوم" المذاع علي قناة "دي ام سي" أن أكبر معرض أقيم في الاتحاد الأوروبي معرض الآثار المصري في فرنسا وأنه يعد ترويجا لمصر لجذب السياحة عن طريق نقل قطعة آثار رمزية تنقل خارج البلاد ونوضح من خلالها أن هذا مثال من الحضارة المصرية.



وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار، إن مصر تشارك العالم وتتعاون معه اقتصاديا عن طريق وأقام مثل هذه المعارض للحضارة المصرية في الدول الأوروبية يحقق نجاحا كبيرا وندفع بذلك إلى تهيئة بيئة أكثر استقرارا لدفع الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب.



وشدد على ضرورة مشاركة المجموعة الاقتصادية في مصر بالكامل تكون متعاونة أكثر من ذلك عن طريق توضيح للاستثمارات داخل مصر.