خلال الاحتفال باليوم العالمى للتمريض .. وكيل الصحة بالدقهلية يكرم المتميزات

شهد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الإحتفال الذى اقيم اليوم الخميس باليوم العالمى للتمريض والذى أقيم بنادى الحوار بحضور الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض وأميمة صبحى نقيبة التمريض بالدقهلية ،وبعض من أعضاء مجلس النواب .



وكرم مكى خلال الاحتفال، أعضاء هيئة التمريض والمتميزات من هيئة التمريض على مستوى مستشفيات الدقهلية ومنافذ الخدمات الصحية المختلفة بمنحهم شهادات التقدير على المتميزات من التمريض .



والقى وكيل الوزارة كلمة رحب فيها بالحضور وأشاد فيها بدور التمريض ،وأنهم الركيزة الأساسية فى المنشآت الصحية والمستشفيات وأنهم يقومون بتقديم الخدمة الطبية على أحسن مستوى، موجها لهم الشكر على ما يبذلونه من جهد لخدمة المرضى.