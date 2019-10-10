مصطفى بدرة: التشييد والبناء جعلت مصر مركزا لجذب الاستثمارات

أكد الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن قطاع التشييد والبناء من الأسباب الأساسية التي جعلت مصر مركزًا لجذب الاستثمارات.



وأضاف "بدرة" خلال لقائه ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "DMC"، أن قطاع التشييد والبناء قادر على جذب الكثير من الاستثمارات بالنظر إلى الاستثمار في السواحل والفنادق والوحدات السكنية التي تتبناها الحكومة المصرية بالإضافة إلى القطاع الخاص، وهو ما يزيد من حركة التشغيل داخل قطاع التشييد والبناء.



وأشار أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة إلى أنه إذا نظرنا إلى قطاع التجزئة والتجارة، نجد أن مصر جذبت عددا كبيرا جدا، لافتا إلى أن مصر أصبحت فرصة للمستثمرين حيث صنعت بيئة حاضنة لكل الاستثمارات المتنوعة بما توفره من الأمن والأمان والاستقرار.