بعد انسحاب أمريكا من سوريا.. صحيفة: أردوغان يريد رأي هذا الرئيس

أدى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإعطاء تركيا الضوء الأخضر، لإطلاق عملية عسكرية شمال سوريا إلى توجيه الانتقادات من قبل عدد من الدول العربية والأوروبية فضلا عن إلى الجمهوريين في واشنطن، مؤكدين أن تلك الخطوة سيكون لها أثر خطير في عودة تنظيم داعش الإرهابي مجددًا ومقتل عدد من المدنيين في سوريا.



ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "جارديان" البريطانية، فإن الغرب فقد السيطرة منذ فترة على سوريا، لذلك فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد يهمه حاليا، رد فعل روسيا وإيران، اللتان لديهما قوات عسكرية على أرض سوريا.



وأضافت الصحيفة، أنه حتى الآن، حثت كل من طهران وموسكو، أردوغان على ضبط النفس، ولم يتخذا قرارا حاسما، لذلك فإن أردوغان يريد أن تفرض روسيا رؤاها على الساحة، وذلك بعد مغادرة أمريكا المشهد، وحلم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برؤية نهاية للحرب في سوريا.



ولفتت إلى أنه من الممكن أن يحاول "بوتين" صياغة "صفقة" خاصة بين أردوغان والنظام السوري والأكراد، أو إحياء اتفاقية "اَضنة" الموقعة بين تركيا وسوريا في عام 1998، مؤكدة أنه إذا تم ذلك ستكون "صفقة التاريخ"، وإذا لم تتم فسينتهي به المطاف بمقولة "ترامب" إن الشرق الأوسط لم يجلب سوى "الرمال والموت".



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أمس الأربعاء، انطلاق العملية العسكرية التركية شمال شرقي سوريا، وسط دعوات دولية وأممية إلى ضبط النفس ووقف العملية.



يأتي ذلك بعدما انسحبت القوات الأمريكية من جزء من منطقة الحدود، وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فتح الطريق لـ أردوغان، لبدء العملية.