Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد انسحاب أمريكا من سوريا.. صحيفة: أردوغان يريد رأي هذا الرئيس

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 08:32 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
Advertisements
شيماء مصطفى
أدى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإعطاء تركيا الضوء الأخضر، لإطلاق عملية عسكرية شمال سوريا إلى توجيه الانتقادات من قبل عدد من الدول العربية والأوروبية فضلا عن إلى الجمهوريين في واشنطن، مؤكدين أن تلك الخطوة سيكون لها أثر خطير في عودة تنظيم داعش الإرهابي مجددًا ومقتل عدد من المدنيين في سوريا.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "جارديان" البريطانية، فإن الغرب فقد السيطرة منذ فترة على سوريا، لذلك فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد يهمه حاليا، رد فعل روسيا وإيران، اللتان لديهما قوات عسكرية على أرض سوريا.

وأضافت الصحيفة، أنه حتى الآن، حثت كل من طهران وموسكو، أردوغان على ضبط النفس، ولم يتخذا قرارا حاسما، لذلك فإن أردوغان يريد أن تفرض روسيا رؤاها على الساحة، وذلك بعد مغادرة أمريكا المشهد، وحلم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برؤية نهاية للحرب في سوريا.

ولفتت إلى أنه من الممكن أن يحاول "بوتين" صياغة "صفقة" خاصة بين أردوغان والنظام السوري والأكراد، أو إحياء اتفاقية "اَضنة" الموقعة بين تركيا وسوريا في عام 1998، مؤكدة أنه إذا تم ذلك ستكون "صفقة التاريخ"، وإذا لم تتم فسينتهي به المطاف بمقولة "ترامب" إن الشرق الأوسط لم يجلب سوى "الرمال والموت".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أمس الأربعاء، انطلاق العملية العسكرية التركية شمال شرقي سوريا، وسط دعوات دولية وأممية إلى ضبط النفس ووقف العملية.

يأتي ذلك بعدما انسحبت القوات الأمريكية من جزء من منطقة الحدود، وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فتح الطريق لـ أردوغان، لبدء العملية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أردوغان يتراجع أمام تهديدات الإدارة الأمريكية بشأن العملية العسكرية في سوريا

بعد إعلان أمريكا سحب قواتها من شمال سوريا.. أردوغان يكشف عن مفاجأة

قرار مفاجئ من أمريكا بإخلاء قواتها من مواقع شمال سوريا.. قسد: واشنطن طعنتنا في الظهر.. ترامب: الأكراد قاتلوا معنا و قبضوا الثمن.. وأردوغان: يمكننا شن هجوم في أي وقت

وزارة الدفاع التركية: استعداداتنا العسكرية لعملية شرق الفرات اكتملت

الكرملين: بوتين لم يتواصل حتى الآن مع ترامب وأردوغان بشأن التطورات بسوريا

رغم تهديده بضرب اقتصاد تركيا.. ترامب يعلن موعد زيارة أردوغان لـ واشنطن

ترشيحاتنا

توقف عن تناوله فورا.. السمك البلطي لا يصلح للاستخدام

وزير الخارجية التركي: ماكرون يريد تقسيم سوريا.. وسنرد على أمريكا في هذه الحالة

لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن 3 مناطق بالجيزة مساء الجمعة

جمال بلماضي يصدم محمد صلاح فى المنافسة على لقب أفضل لاعب فى أفريقيا

اخيرا أهلاوي.. محمود كهربا يشعل السوشيال ميديا.. اعرف السبب

رجاء الجداوي: كنت هعنس لولا نبيلة عبيد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شابان أمريكيان يعذبان تمساحًا ويجبراه على شرب الكحول

توقف عن تناوله فورا.. السمك البلطي لا يصلح للاستخدام

ثمنه 33 ألف جنيه.. نانسي عجرم تشعل إنستجرام بسيلفي هاتفها الجديد