شاهد.. سقوط صخرة عملاقة على سيارة

سجل جهاز تسجيل الحوادث في سيارة، سقوط صخرة كبيرة على سيارة ركاب بيضاء كانت تسير في طريق جبلي بالقرب من مدينة لوشوي بمقاطعة يونيان الصينية، وفقا لما عرضته فضائية "روسيا اليوم".



وظهر في شريط الفيديو، الذي نشرته صحيفة "ديلي ميرور"، كيف سقطت الصخرة الضخمة من أعلى الجبل، على سيارة سيدان بيضاء كانت تسير بسرعة على الطريق الضيق.



وتسبب الحادث بضرر كبير في هيكل السيارة، وعلى الفور، قام شهود العيان، بانتشال السائق من السيارة، ولم تذكر الصحيفة أي شيء عن حالته الصحية.