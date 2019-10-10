برلمانية تطالب بتشديد العقوبات في حالات بيع السجائر والشيشة للأطفال

أشادت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمشروع القانون الذي تقدم به النائب عطية موسي جبلي الخاص بتجريم تقديم الشيشة للأطفال، مؤكدة ضرورة تغليظ العقوبة في حالة التكرار.



وأضافت "نصر" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا المشروع يمنع جميع أشكال بيع الدخان الضار إلى الأطفال، لافتة إلى أن الغرامات التي تناولها المشروع تحتاج إلى دراسة من جانب اللجان المختصة للتأكد من بعضها والتغاضي عن البعض الآخر، وترك فرصة للقضاء أن يحكم بالعقوبة المناسبة لكل حالة.



وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، إلى ضرورة أن تكون العقوبة متدرجة على حسب عمر الطفل فكلما كان الطفل سنه أصغر كلما كانت العقوبة مغلظة.



يأتي ذلك بعد أن قال النائب عطية موسى جبلى عضو مجلس النواب، أنه تقدم بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون 154 لسنة 2019 فى شأن المحال العامة، تمهيدا لإحالته إلى اللجان النوعية المختصة.



وأوضح عطية جبلى خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مشروع القانون ينص على، يضاف إلى المادتيين 22 و 31 فقرتين جديدتين على النحو التالى:



مادة 22 فقرة ثانية:



"كما لا يجوز تقديم الشيشة وغيرها من ادوات التدخين لمن هم دون الثامنة عشر، ولا السماح بجلوس من هم دون السادسة عشر عاما دون ولى الامر"



مادة 31 فقرة ثانية

"يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة الثانية من المادة 31 بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف أو بإحدى هاتين العقوبين"



وذكر عضو مجلس النواب فى المذكرة الايضاحية أنه انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة جديدة وهى جلوس الأطفال فى المحال العامة "المقاهى" وتقوم هذه المحال بتقديم الشيشة لهؤلاء الأطفال ممن هم دون سن الثامنة عشرة مما يعرضهم للأمراض الخطرة على صحتهم وهم رجال المستقبل وهذا يعرضلا مستقبل الوطن للخطر وقد آلمنى هذا المنظر واستشعرت الخطر على صحة الأطفال كما استشعرت الخطر على الوطن فتقدمت بتعديل على قانون المحال العامة الذى يهدف إلى منع تقديمة الشيشة أو أى اداة تدخين فى المحال العامة على النحو التالى



مادة 22 فقرة ثانية

""كما لا يجوز تقديم الشيشة وغيرها من ادوات التدخين لمن هم دون الثامنة عشر"



مادة 31 فقرة ثانية

"يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة الثانية من المادة 31 بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف أو بإحدى هاتين العقوبين"