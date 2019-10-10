تعرف على أهم عمل في مسيرة المخرج الراحل شوقي الماجري



تدور قصة المسلسل حول الاجتياح الاسرئيلي لمدينه "رام الله" و حصار كنيسة المهد في "بيت لحم" و تجسيد الحياة للمواطن الفلسطيني الصعبه و خلال احداث المسلسل ولدت قصة حب بين شاب فلسطيني و بنت يهودية.



يذكر ان اخر اعمال المخرج الراحل شوقي الماجري مسلسل سوري بعنوان "دقيقه صمت" تم عرضه في العام الجاري.

رحل عن عالمنا اليوم المخرج التونسي شوقي الماجري وترك اعماله المميزة في قلوب و اذهان الجمهور من خلال هذا التقرير تعرف علي اهم عمل فني في مسيرته.ولد شوقي الماجري عام 1961 في منطقة "باب سويق" بتونس درس الاخراج في "بولندا" عام 1994 و حصل علي درجة الماجسيتر من المعهد الوطني للسينما و المسرح "وودج" وهو يعتبر واحد من اهم المعاهد في "اوربا" و بدأ مسيرته في أخراج الافلام القصيرة علي سبيل المثال فيلم " اوريلنو" و بدأت تجربته في عالم "الدراما" من خلال مسلسل :"أخوة التراب" تم عرضه في عام 1998.كشف المخرج التونسي شوقي الماجري عن اهم عمل فني في مسيرته الفنية من خلال لقاء تلفزيوني له حيث قال: "مسلسل الاجتياح هو اهم اعمال حياتي و حصل المسلسل علي جائزة "ايمي العالمية" كأفضل مسلسل.المسلسل من بطولة الفنان عباس النوري و الفنانة صبا مبارك و الفنا اياد نصار من تأليف رياض سيف و اخراج شوقي الماجري.