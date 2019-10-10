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فن

تعرف على أهم عمل في مسيرة المخرج الراحل شوقي الماجري

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 09:05 م
قسم الفن
رحل عن عالمنا اليوم المخرج التونسي شوقي الماجري وترك اعماله المميزة في قلوب و اذهان الجمهور من خلال هذا التقرير تعرف علي اهم عمل فني في مسيرته.

ولد شوقي الماجري عام 1961 في منطقة "باب سويق" بتونس درس الاخراج في "بولندا" عام 1994 و حصل علي درجة الماجسيتر من المعهد الوطني للسينما و المسرح "وودج" وهو يعتبر واحد من اهم المعاهد في "اوربا" و بدأ مسيرته في أخراج الافلام القصيرة علي سبيل المثال فيلم " اوريلنو" و بدأت تجربته في عالم "الدراما" من خلال مسلسل :"أخوة التراب" تم عرضه في عام 1998.

كشف المخرج التونسي شوقي الماجري عن اهم عمل فني في مسيرته الفنية من خلال لقاء تلفزيوني له حيث قال: "مسلسل الاجتياح هو اهم اعمال حياتي و حصل المسلسل علي جائزة "ايمي العالمية" كأفضل مسلسل.

المسلسل من بطولة الفنان عباس النوري و الفنانة صبا مبارك و الفنا اياد نصار من تأليف رياض سيف و اخراج شوقي الماجري.

تدور قصة المسلسل حول الاجتياح الاسرئيلي لمدينه "رام الله" و حصار كنيسة المهد في "بيت لحم" و تجسيد الحياة للمواطن الفلسطيني الصعبه و خلال احداث المسلسل ولدت قصة حب بين شاب فلسطيني و بنت يهودية.

يذكر ان اخر اعمال المخرج الراحل شوقي الماجري مسلسل سوري بعنوان "دقيقه صمت" تم عرضه في العام الجاري.
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