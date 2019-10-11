برة المطبخ.. 5 استخدامات مذهلة لـ الليمون

عادة ما يدخل الليمون في العديد من الوصفات والأكلات وحتى وصفات التجميل، كما أنه صديق البشرة ويعالج مشاكل الوجه ويعمل على تفتيحه، لكن هناك استخدامات أخرى قد لا تخطر ببال البعض لليمون، فهو يدخل في طرق التنظيف لربة المنزل وكذلك استخدامات تجميلية أخرى للمرأة .



بحسب موقع wideopeneats ، إليكي أبرز أستخدامات الليمون في أمور أخرى بعيدًا تمامًا عن المطبخ والمشروبات والأطعمة :



1- تنظيف الزجاج :

قومي بخلط عصير الليمون مع كمية من الماء وضعيها في زجاجة رش ورشي بها على الأسطح الزجاجية ثم امسحيها بمنشفة جافة .



2- إزالة البقع :

قومي بخلط الليمون بالملح وافركي به مكان البقعة على الملابس ثم اغسليها وستلاحظين اختفائها تمامًا.



3- محاربة الحشرات :

قومي بصنع خليط من الخل والليمون وضعيه في زجاجة رش ، ورشي منه على الأماكن التي يتنتشر بها النمل والحشرات .



5- تنظيف لوح التقطيع الخشب :

مع الاستخدام اليومي المتكرر للوح التقطيع الخشبي بمطبخ، يتغير لونه ويحتاج إلى تنظيف عميق، قومي بفركه بنصف ليمونة على الأقل مرة كل أسبوع .



6- تلميع المقابض المعدنية :

الليمون له قدرة هائلة على تلميع المواد المعدنية مثل مقابض الحجرات و الحمامات و المطبخ، قومي برشه على المقبض واتركيه عليه لمدة دقائق ثم امسحيه بإسفنجة .