غرامة 50 ألفا.. مشروع قانون لتجريم تقديم الشيشة للأطفال.. برلمانيون: يمنع جميع أشكال بيع الدخان إلى الطفل.. ومطالب بالسجن المشدد في حالة تكرار بيعها وتقديمها

بعد تجريم الشيشة بدون تصريح..مشروع قانون يمنع تقديمها لهذه الفئات

غياب دور التعليم.. طلب إحاطة بشأن جلوس الأطفال على المقاهى بدلا من الذهاب للمدارس

برلمانية تطالب بتشديد العقوبات في حالات بيع السجائر والشيشة للأطفال



انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة جديدة وهى جلوس الأطفال فى المحال العامة "المقاهى" وتقوم هذه المحال بتقديم الشيشة لهؤلاء الأطفال ممن هم دون سن الثامنة عشر مما يعرضهم للأمراض الخطرة على صحتهم وهم رجال المستقبل وهذا يعرض مستقبل الوطن للخطر وقد آلمنى هذا المنظر واستشعرت الخطر على صحة الأطفال كما استشعرت الخطر على الوطن.



الأمر الذي أثار غضب عدد من النواب، مما دفعهم إلى تقديم مشروع قانون تجريم تقديم الشيشة للأطفال من خلال تعديل قانون المحال العامة ووضع عقوبات رادعه لمن تسول له نفسه أن يقوم بهذا الأمر.



قال النائب عطية موسى جبلى عضو مجلس النواب، أنه تقدم بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون 154 لسنة 2019 فى شأن المحال العامة، تمهيدا لإحالته إلى اللجان النوعية المختصة.



وأوضح عطية جبلى خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مشروع القانون ينص على، يضاف إلى المادتين 22 و 31 فقرتين جديدتين على النحو التالى:



مادة 22 فقرة ثانية:



"كما لا يجوز تقديم الشيشة وغيرها من ادوات التدخين لمن هم دون الثامنة عشر، ولا السماح بجلوس من هم دون السادسة عشر عاما دون ولى الأمر"



مادة 31 فقرة ثانية

"يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 31 بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين"



وذكر عضو مجلس النواب فى المذكرة الايضاحية أنه انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة جديدة وهى جلوس الأطفال فى المحال العامة "المقاهى" وتقوم هذه المحال بتقديم الشيشة لهؤلاء الاطفال ممن هم دون سن الثامنة عشر مما يعرضهم للأمراض الخطرة على صحتهم وهم رجال المستقبل وهذا يعرض مستقبل الوطن للخطر وقد آلمنى هذا المنظر واستشعرت الخطر على صحة الأطفال كما استشعرت الخطر على الوطن فتقدمت بتعديل على قانون المحال العامة الذى يهدف إلى منع تقديمة الشيشة أو أى أداة تدخين فى المحال العامة على النحو التالى



مادة 22 فقرة ثانية



كما لا يجوز تقديم الشيشة وغيرها من ادوات التدخين لمن هم دون الثامنة عشر"



مادة 31 فقرة ثانية

"يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة الثانية من المادة 31 بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف أو بإحدى هاتين العقوبين"



وفي المقابل إشادة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بمشروع القانون الذي أعلن على تقدمة النائب عطية موسي جبلي الخاص بتجريم تقديم الشيشة للأطفال، مؤكدة أنه ضرورة تغليظ العقوبة في حالة التكرار.



وأضافت "نصر" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا المشروع يمنع جميع اشكال بيع الدخان الضار إلى الأطفال، لافتة إلى أن الغرامات التي تناولها المشروع تحتاج إلى دراسة من جانب اللجان المختصة للتأكد بعضها والتغاضي عن البعض الآخر، وترك فرصة للقضاء أن يحكم بالعقوبة المناسبة لكل حالة.



وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، إلى أن تكون العقوبة متدرجة على حسب عمر الطفل فكلما كان الطفل سنه اصغر كلما كانت العقوبة مغلظة.



كما قال النائب خالد حنفى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ان الاطفال دون الـ 18 عاما من المفترض انهم اما بالمدارس واما بالمنازل، جاء ذلك تعليقا على تسرب الاطفال فى الفترة العمرية المشار إليها من المدارس للجلوس على المقاهى.



وتابع خالد حنفى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، وجود أطفال على المقاهى خلال فترة الدراسة الصباحية يعنى غياب دور التعليم مما يساهم فى سهولة تسرب الطلاب من المدارس، معلنا أنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن هذا الموضوع للتصدي له والحفاظ على الأجيال القادمة.



وأشار: عضو اللجنة التشريعية لا يمكن التصدى للأمر بتشريع قانون لأنه يمثل اعتداء على الحرية الشخصية.



وأضاف خالد حنفى، اما بالنسبة للرقابة الأسرية فإنها للأسف انهماك ولى أمر الأسرة فى العملى لتوفير مستلزمات المعيشة أخذ معظم الوقت المتطلبات لتربية الأطفال ومتابعتهم، لافتا إلى أن ذلك ليس إهمال وإنما انشغال ولى أمر الأسرة معظم الوقت بسبب الاحوال الاقتصادية الصعب