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ديني

خالد الجندي: الفقير محتاج لغيره وكل الناس حتى الأغنياء فقراء.. فيديو

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 10:21 م
خالد الجندي: الفقير
خالد الجندي: الفقير محتاج لغيره
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محمد شحتة
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الفقير إلى الشيء هو المحتاج إلى غيره، فكلمة فقر احتياج إلى شيء.

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن الإنسان بطبعه محتاج إلى غيره في كل الأوقات وليس مستقلا بذاته، وبالتالي فالإنسان مهما علا أو قل فهو محتاج إلى غيره.

واستشهد بقول الشاعر: الناس قاطبة من عرب ومن عجم، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم.

كما استشهد بقوله تعالى "أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ".
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