أحمد آدم وتامر عبد المنعم يشاركان فى عزاء طلعت زكريا.. صور

حرص الفنان طاهر أبو ليلة، والمنتج عماد زيادة وزوجته، ومصطفى خاطر، وأحمد آدم، ومنير مكرم، ومصطفى هريدي، وتامر عبد المنعم، على المشاركة فى عزاء الفنان طلعت زكريا المقام حاليا بمسجد الحامدية الشاذلية فى منطقة المهندسين، ويتلقىء العزاء نجل الراحل، كما تتلقى السيدة شرين المنزلاوى زوجته السابقة عزاء السيدات.





كان الفنان الكوميدى طلعت زكريا قد توفى الثلاثاء الماضي بعد صراع طويل مع المرض، حيث تدهورت حالته، وتم نقله لأحد مستشفيات الدقى ، ليتوفى هناك.



يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهروبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد.

















