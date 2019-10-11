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برلمان

مشروع قانون جديد يقضي بالسجن 5 سنوات لبائعي السجائر للأطفال

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 09:01 ص
بيع السجاير للاطفال
بيع السجاير للاطفال - أرشفية
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حسن رضوان
أعلنت النائبة ماجدة نصر عضو مجلس النواب، عن تجديد تقديم مقترح لتعديل مشروع قانون رقم 85 لعام 2001 الخاص بالعقوبات المتعلقة ببائعي السجائر للأطفال قبل سن 18 عاما خلال دور الانعقاد الحالي.

وقالت "نصر"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن الأباء والأمهات يعملون ليلًا نهارًا، من أجل مستقبل أولادهم ويأملون أن يحصلون على درجات علمية كبيرة، ولكن للأسف آمالهم تصبح هباءً بسبب وجود ماتعرف "بالسيجارة الملعونة" التي تكون بمثابة خنجر يقضي على آمال أسرة مصرية بسيطة.

وتابعت: " لهذا السبب فكرت في تعديل مشروع قانون تجريم بائعي السجائر للأطفال لتشديد العقوبات الخاصة به لتكون العقوبة الواردة بالقانون رادعة، من خلال توقيع غرامة مالية على البائع تبدأ من 1000 جنيه مصري لتصل إلي 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى السجن من سنة إلى 5 سنوات في حالة التكرار".

وأكدت النائبة أنها ستعيد تقديم التعديل حيث ازدحم دور الانعقاد الماضي بعدد كبير من مشاريع القوانين مما أدى إلى تأخير مناقشة هذا الاقتراح، ولذلك ستطالب بإصداره في أقرب وقت.
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