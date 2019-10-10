بالفيديو.. طفلة عمرها 3 سنوات تبهر حضور احتفالية الأوبرا

أبهرت طفلة صغيرة جميع الحضور فى احتفالية الاوبرا بمرور ٣١ عاما على افتتاحها.



تغنت الطفلة ذات الثلاث سنوات بعض الاغانى ببهو الاوبرا قبيل الحفلة الرسمية بالمسرح الكبير وسط تصفيق الجميع وعلى رأسهم الدكتورة إيناس عبد الدايم .



عقب ذلك جاءت احتفالية وزارة الثقافة بالعيد الـ 31 لافتتاح دار الاوبرا المصرية بدأت بتكريم بعض رموز الاوبرا التى ساهمت فى اثراء ساحة الابداع ولعبت دورا هامًا فى تقديم ونشر الفنون الجادة فى مصر حيث كرمت وزير الثقافة كل من التينور صبحى بدير ، الباص رضا الوكيل رئيس البيت الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه الاسبق ، السوبرانو ايمان مصطفى المدير الفنى لفرقة نجوم اوبرا القاهرة ، المايسترو سليم سحاب مؤسس الفرقة القومية العربية للموسيقى ، الباليرينا لمياء زايد ، المايسترو عمر فرحات قائد فرقة الانشاد الدينى، المخرجة جيهان مرسى مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ، الفنان وليد عونى مؤسس فرقتى الرقص المسرحى الحديث وفرسان الشرق للتراث ، السوبرانو نفين علوبة، عازف الكلارينيت الدكتور محمد حمدى رئيس البيت الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه الاسبق، المايسترو مصطفى ناجى رئيس الاوبرا الاسبق ، وعازف الفيولينة الدكتور حسن شرارة.