ناقد سينمائي يكشف كواليس الحياة العسكرية للفنان الراحل أحمد مظهر

قال مصطفى الكيلاني، الناقد السينمائي، إن أحمد مظهر كان ضابطا بالجيش المصري، وكان مثله مثل ضباط الجيش في عهده كانوا مثقفين وأدباء، حيث إن من بعد مرحلة التنوير في مطلع القرن العشرين كان كثير جدًا من أبناء الطبقة المتوسطة جزء من تكوينهم الرئيسي أن يكونوا مثقفين ولديهم هوايات.



وأضاف "الكيلاني"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن الفنان صلاح ذو الفقار كان أيضًا ضابطًا بالشرطة المصرية، وثروت عكاشة الذي قام ببناء وزارة الثقافة المصرية وقدم الثقافة للعالم العربي بأكمله كان ضابطًا بالجيش المصري، موضحًا أن أحمد مظهر كان قد شارك في حرب 1948، وأحد أعضاء الضباط الأحرار.



وتابع :" أحمد مظهر كان مع زملائه في ثورة 23 يوليو ، ولكن لم يُذكر دوره في التاريخ في هذه الثورة بناء على رغبته، حيث إنه كان يرى أن دوره في التنوير من خلال السينما أهم من دوره في الجيش المصري، وله 8 أفلام من أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.