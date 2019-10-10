Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ناقد سينمائي يكشف كواليس الحياة العسكرية للفنان الراحل أحمد مظهر

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 09:38 م
أحمد مظهر
أحمد مظهر
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال مصطفى الكيلاني، الناقد السينمائي، إن أحمد مظهر كان ضابطا بالجيش المصري، وكان مثله مثل ضباط الجيش في عهده كانوا مثقفين وأدباء، حيث إن من بعد مرحلة التنوير في مطلع القرن العشرين كان كثير جدًا من أبناء الطبقة المتوسطة جزء من تكوينهم الرئيسي أن يكونوا مثقفين ولديهم هوايات.

وأضاف "الكيلاني"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن الفنان صلاح ذو الفقار كان أيضًا ضابطًا بالشرطة المصرية، وثروت عكاشة الذي قام ببناء وزارة الثقافة المصرية وقدم الثقافة للعالم العربي بأكمله كان ضابطًا بالجيش المصري، موضحًا أن أحمد مظهر كان قد شارك في حرب 1948، وأحد أعضاء الضباط الأحرار.

وتابع :" أحمد مظهر كان مع زملائه في ثورة 23 يوليو ، ولكن لم يُذكر دوره في التاريخ في هذه الثورة بناء على رغبته، حيث إنه كان يرى أن دوره في التنوير من خلال السينما أهم من دوره في الجيش المصري، وله 8 أفلام من أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأربعاء .. نادي السينما المستقلة يحتفل بمرور عام على تأسيسه بعرض "التابون"

"الإسكندرية السينمائي" يحتفل بمئوية عز الدين ذو الفقار

عاش هنا يوثق تحول عز الدين ذو الفقار من يوزباشى فى الجيش لـ مخرج سينمائي.. وأسرار زواجه سرا من فاتن حمامة وعلاقاته ببطلات أفلامه وكواليس مزاملته جمال عبد الناصر

كيف غّيّر فيلم رد قلبي حياة الراحل أحمد مظهر؟ .. فيديو

ترشيحاتنا

ميسي يحسم صفقة من العيار الثقيل لصالح برشلونة

شيما صابر: الزمالك يفاوض صالح جمعة

تصفية الانتحاري .. الداخلية : إحباط محاولة استهداف كمين أمني في العريش بحزام ناسف

بعد فشله في اغتصابها.. شاب يقتل زوجة والده

اخيرا أهلاوي.. محمود كهربا يشعل السوشيال ميديا.. اعرف السبب

شاهد .. وصول الخطيب واللاعبين لحفل تسليم درع الدوري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا

شاهد .. وصول الخطيب واللاعبين لحفل تسليم درع الدوري

شابان أمريكيان يعذبان تمساحًا ويجبراه على شرب الكحول