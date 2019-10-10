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رياضة

شيما صابر: الزمالك يفاوض صالح جمعة

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 09:09 م
كهربا وصالح جمعة
كهربا وصالح جمعة
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حسام الحارتي
تحرك مسئولو إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، للرد على مسؤولي النادي الأهلي عقب تردد بعض الأخبار عن التعاقد مع محمود كهربا لاعب الزمالك السابق ونادي أفيش البرتغالي الحالي لمدة أربع مواسم.

وقالت الإعلامية شيما صابر إن مسئولي نادي الزمالك يحاولون في الوقت الحالي التعاقد مع صالح جمعة لاعب النادي الأهلي للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت شيما صابر أن صالح جمعة لاعب النادي الأهلي تلقى مفاوضات كثيرة من قبل مسئولي نادي الزمالك من أجل التعاقد معه.

وتابعت: "صالح جمعة يرفض حتى الآن التعاقد من الغريم التقليدي للنادي الأهلي على الرغم من استبعاده من خوض المباريات مع فريقه".
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