انتهاء كورس المحاضرين فى الإمارات بمشاركة 3 حكام مصريين.. صور

إنتهى اليوم الخميس كورس المحاضرين الذى أقيم فى الإمارات بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



وغادر القاهرة الجمعة الماضية 3 من الحكام الدوليين السابقين متوجهين إلى الإمارات من أجل حضور كورس المحاضرين تحت إشراف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وضمت قائمة الثلاثي كل من ناصر عباس الخبير التحكيمي ووجيه أحمد رئيس اللجنة الفنية للجنة الحكام وسامي فاروق المعد البدني السابق في لجنة الحكام.



من جانبه قال ناصر عباس الخبير التحكيمي فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": كورس المحاضرين جرى تحت إشراف الفيفا وتم الإستفادة خلال تواجدنا فى المعسكر التدريبي من خلال المحاضرات النظرية والعملية فى حضور العديد من الشخصيات البارزة في المجال التحكيمي وتم اجتياز الدورة بنجاح.



فيما قال سامى فاروق المعد البدني السابق فى لجنة الحكام الرئيسية أن كافة الأمور التى جرت فى إطار معسكر الإمارات جرت تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم لافتا إلى أن مصر كانت حاضرة بقوة فى كورس المحاضرين وممثلة بـ 3 خبراء فى المجال التحكيمي.



وتفوق وجيه أحمد رئيس اللجنة الفنية للحكام فى اتحاد الكرة في تقييم كورس المحاضرين الذى أقيم فى الإمارات تحت إشراف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد انتهاء الاختبارات النظرية والعملية.



وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن وجيه أحمد تفوق فى التقييم النهائي للكورس الذى جرى فى الإمارات تحت إشراف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والفيفا شارك خلالها الحكم الدولي الإماراتي علي بوجسيم والتونسي هشام قيراط ومواطنه أبو بكر حناشي.



ولفت إلى أن التقييم النهائى لكورس المحاضرين من قبل القائمين عليه جاء متوسطا بعد انتهاء الاختبارات النظرية والعملية لكافة العناصر التي شاركت ضمن فعالياته.



