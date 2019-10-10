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ثقافة

طفلة الثلاث سنوات تبهر الحضور في احتفالية الأوبرا.. فيديو

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 09:14 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى
أبهرت طفلة صغيرة جميع الحضور فى احتفالية الاوبرا بمرور 31 عاما على افتتاحها .

وأدت الطفلة ذات الثلاث سنوات بعض الاغانى في بهو الاوبرا قبيل الحفلة الرسمية بالمسرح الكبير وسط تصفيق الجميع وعلى رأسهم الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيسة الاوبرا.

عقب ذلك جاءت احتفالية وزارة الثقافة بالعيد الـ 31 لافتتاح دار الاوبرا المصرية وبدأت بتكريم بعض رموز الاوبرا التى ساهمت فى اثراء ساحة الابداع ولعبت دورا هامًا فى تقديم ونشر الفنون الجادة فى مصر.

كرمت وزيرة الثقافة كلا من التينور صبحى بدير ، الباص رضا الوكيل رئيس البيت الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه الاسبق ، السوبرانو ايمان مصطفى المدير الفنى لفرقة نجوم اوبرا القاهرة ، المايسترو سليم سحاب مؤسس الفرقة القومية العربية للموسيقى ، الباليرينا لمياء زايد ، المايسترو عمر فرحات قائد فرقة الانشاد الدينى ، المخرجة جيهان مرسى مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ، الفنان وليد عونى مؤسس فرقتى الرقص المسرحى الحديث وفرسان الشرق للتراث ، السوبرانو نيفين علوبة ، عازف الكلارينيت الدكتور محمد حمدى رئيس البيت الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه الاسبق ، المايسترو مصطفى ناجى رئيس الاوبرا الاسبق ، وعازف الفيولينة الدكتور حسن شرارة .
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