متى نشعر ببرودة الشتاء.. الأرصاد: خلال هذا الشهر نودع الحر

كشف الدكتور إبراهيم عطا المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، أن الأحوال الجوية ستبدأ في الاعتدال بظهور ملامح الشتاء مع بداية نوفمبر المقبل، والثلث الأخير من موسم الخريف ويكون الأقرب للشتاء، لنودع معه درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة.



وأكد إبراهيم عطا، في تصريح لـ"صدى البلد"، وجود استقرار في الأحوال الجوية ابتداء من اليوم الجمعة، وحتى نهاية الأسبوع المقبل، دون أي ظواهر جوية مؤثر على حركة المواطنين والنشاطات الجوية.



وأشار المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك تغيرات طفيفة في درجات الحرارة على مدار الأسبوع ما بين المنخفضة والمرتفعة بين اليوم والأخر، يصاحب ذلك شبورة مائية على معظم الطرق في الصباح الباكر، فضلا عن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على الوجه البحري والقاهرة يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على أقصى جنوب البلاد.



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجة البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.



كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.



وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 22 32

شبين الكوم 22 32

طنطا 20 31

دمنهور 19 30

الإسكندرية 18 30

بلطيم 21 28

مطروح 20 28

السلوم 19 27

سيوة 18 33

بورسعيد 22 29

دمياط 23 28

الزقازيق 23 32

الإسماعيلية 21 33

السويس 22 33

العريش 21 29

رفح 21 29

رأس سدر 22 33

نخل 18 31

نويبع 27 33

طابا 23 31

كاترين 17 31

الطور 25 30

شرم الشيخ 27 35

الغردقة 25 35

مرسى علم 26 36

الفيوم 24 34

بني سويف 23 34

المنيا 20 34

أسيوط 21 35

سوهاج 23 38

قنا 25 39

الأقصر 26 41

أسوان 28 42

أبوسمبل 29 41

الوادى الجديد 26 41

شلاتين 25 38

أبو رماد 27 37

حلايب 28 36

رأس حدربة 28 36