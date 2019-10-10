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برلمان

رسميا.. جورج زكي عياد نائبا لرئيس حزب الغد

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 09:11 م
قرر المهندس موسى
قرر المهندس موسى مصطفي موسى رئيس حزب الغد تعيين المهندس جورج
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معتز الخصوصى
قرر المهندس موسى مصطفي موسى رئيس حزب الغد تعيين المهندس جورج زكي عياد نائبًا لرئيس الحزب لشؤون البترول وأمينا عاما لجنوب القاهرة.

تخرج عياد من هندسة القاهرة في العام ٨٦ وهو رجل أعمال ورئيس مجلس إدارة إحدي شركات التوريد وخدمات النفط وشريك ونائب رئيس مجلس إدارة في العديد من الشركات.

وانضم عياد إلي حزب الغد مؤخرًا، ويستكمل الغد هيكله التنظيمي استعدادا للانتخابات النيابية والمحلية في العام القادم.
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