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التضامن تحتفل باليوم العالمي للفتاة.. شاهد

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 09:13 م
اليوم العالمى للفتاة
اليوم العالمى للفتاة
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حمزة شعيب
أكدت سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن مصر تحتفل كل عام باليوم العالمي للفتاة، مضيفة أن هذا العام هو العام الثاني على التوالي لاحتفال وزارة التضامن بهذا اليوم مع منظمة "بلان".

وأضافت "الألفي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الهدف الرئيسي للاحتفال هو إظهار الجانب المشرق والإيجابي لدى الفتاة المصرية لتحمل المسئولية، والإعداد للأدوار القيادية.

وأشارت رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنهم يتعاملوا مع مئات الفتيات من الفئات والمناطق المختلفة، لافتة إلى أنه يتم اختيار عينة ممثلة للفتيات، ويتم تدريبهم في السفارات والوزارات والأماكن التنفيذية؛ للتعليم، وإبداء الرأي.

وتحتفل وزارة التضامن الاجتماعي، باليوم العالمي للفتيات، مؤكدة على الاهتمام بالمرأة صحيًا واقتصاديًا.
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