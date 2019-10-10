Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

هشام زعزوع: 45 مليار جنيه حجم الأصول العقارية بمارينا

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 09:23 م
التعمير للتنمية والإدارة
التعمير للتنمية والإدارة السياحية
Advertisements
زينب أبو الخير
كشف الدكتور هشام زعزوع رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتنمية والإدارة السياحية "إدارة مارينا" أن حجم الاصول العقارية بمارينا يقدر بـ 45 مليار جنيه، موضحا أن أسعار العقارات بمارينا ستشهد ارتفاعا بنسبة 100% خلال العام المقبل، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى لمدينة العلمين الجديدة.

وأضاف لـ "صدى البلد" أن مدينة العلمين الجديدة تعتبر تكاملا لمارينا الساحل الشمالى، وتعتبر مدينة العلمين منجم الذهب الثانى لمصر بعد منطقة البحر الأحمر، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات مع 4 وزارات لتطوير مارينا وفقا للتطوير التى تشهده مدينة العلمين الجديدة، موضحا أن هناك ٩ فنادق بالإضافة إلى ٢٨٠ نشاطا تجاريا و8600 وحدة سكنية فى 7 بوابات بمارينا.

وأشار إلى أن هناك برتوكول تعاون آخر مع وزارة الشباب والرياضة لاقامة ماراثون للالعاب الرياضية، لممارسة الرياضات المائية بطرق امانه، مشيرا إلى أن هذا العام يشهد مسابقات لكرة القدم وكرة اليد الشاطئية.

كما يجرى التفاوض مع وزارة الثقافة لاقامة حفلات دولية بمارينا وذلك بعد تطوير المسرح الرومانى بها، موضحا أن الشركة تستهدف أن تتحول مارينا لمقصد سياحى عالمى، يجذب العديد من السياح إلى مصر، مشيرا إلى أن الشركة تتوجه لاقامة وحدات تتناسب مع الطلب الدولى والعربى خلال الفترة المقبلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزارة الشباب وإدارة مارينا العلمين يختتمان مهرجان الأقوى بالساحل الشمالي.. صور

بمشاركة نجم ستار اكاديمي .. ختام مهرجان الأقوى بالساحل الشمالي

تضاعف أسعار العقارات بـ مارينا بعد الانتهاء من المرحلة الأولى لـ العلمين الجديدة

بوصلة الشركات العقارية تتوجه لمدن الصعيد

ترشيحاتنا

3 ملاعب مرشحة لاستضافة لقاء الزمالك وجينراسيون السنغالي.. تعرف عليها

لاعبو الأهلي يغادرون معسكر منتخب مصر لهذا السبب

دوري أبطال أفريقيا.. بلاتينيوم لـ صدى البلد: الأهلي أفضل ناد في القارة

جينيراسيون بطل السنغال يعلن موقفه النهائي من خوض مباراة الزمالك

لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن 3 مناطق بالجيزة مساء الجمعة

نجيب ساويرس يشعل تويتر بعد مهاجمة أردوغان.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. وصول الخطيب واللاعبين لحفل تسليم درع الدوري

شابان أمريكيان يعذبان تمساحًا ويجبراه على شرب الكحول

توقف عن تناوله فورا.. السمك البلطي لا يصلح للاستخدام