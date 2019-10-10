هشام زعزوع: 45 مليار جنيه حجم الأصول العقارية بمارينا

كشف الدكتور هشام زعزوع رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتنمية والإدارة السياحية "إدارة مارينا" أن حجم الاصول العقارية بمارينا يقدر بـ 45 مليار جنيه، موضحا أن أسعار العقارات بمارينا ستشهد ارتفاعا بنسبة 100% خلال العام المقبل، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى لمدينة العلمين الجديدة.



وأضاف لـ "صدى البلد" أن مدينة العلمين الجديدة تعتبر تكاملا لمارينا الساحل الشمالى، وتعتبر مدينة العلمين منجم الذهب الثانى لمصر بعد منطقة البحر الأحمر، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات مع 4 وزارات لتطوير مارينا وفقا للتطوير التى تشهده مدينة العلمين الجديدة، موضحا أن هناك ٩ فنادق بالإضافة إلى ٢٨٠ نشاطا تجاريا و8600 وحدة سكنية فى 7 بوابات بمارينا.



وأشار إلى أن هناك برتوكول تعاون آخر مع وزارة الشباب والرياضة لاقامة ماراثون للالعاب الرياضية، لممارسة الرياضات المائية بطرق امانه، مشيرا إلى أن هذا العام يشهد مسابقات لكرة القدم وكرة اليد الشاطئية.



كما يجرى التفاوض مع وزارة الثقافة لاقامة حفلات دولية بمارينا وذلك بعد تطوير المسرح الرومانى بها، موضحا أن الشركة تستهدف أن تتحول مارينا لمقصد سياحى عالمى، يجذب العديد من السياح إلى مصر، مشيرا إلى أن الشركة تتوجه لاقامة وحدات تتناسب مع الطلب الدولى والعربى خلال الفترة المقبلة.