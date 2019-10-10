Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الراعي الإكرامي للكنيسة الإنجيلية: جئت بعد 3 رعاة عظماء استطاعوا بناء الكنيسة

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 09:53 م
القس سليمان صادق،
القس سليمان صادق، الراعي الاكرامي للكنيسة الإنجيلية المشيخي
Advertisements
خالد محيي الدين
قال القس سليمان صادق، الراعي الاكرامي للكنيسة الإنجيلية المشيخية بالفجالة، إنهم يرسلون مجموعات كبيرة من الكرازات داخل وخارج القاهرة، حيث قامت الكنيسة منذ انشائها من 100 عام بالكثير من الأعمال الكبري في مصر.

وأشار القس سليمان صادق، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلي أنه يحب الكنيسة الإنجيلية ويعشق زيارتها منذ كان طالبا جامعيا، لافتا إلي أن الكنيسة تقع وسط مجموعة كبرى من الكنائس الكبرى بالفجالة.

وأضاف الراعي الاكرامي للكنيسة الإنجيلية المشيخية بالفجالة، أنه جاء راعيا علي الكنسية بعد 3 رعاة من العظماء، مؤكدا أنهم خدموا الكنيسة الإنجيلية بشكل كبير خلال عهودهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أندريه زكي يشارك في رسامة شمامسة جدد بالكنيسة الإنجيلية بـ أكتوبر

القس أندريه زكي يترأس احتفال مئوية الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالفجالة

أندريه زكي من احتفال كنيسة سراي القبة: الروحانية مشاركة وتعني المساواة

حمدى رزق يقدم حلقة خاصة احتفالًا باليوبيل الذهبى للكنيسة الإنجيلية.. الخميس

القس أمير ثروت يروي تاريخ وطبيعة الكنيسة الإنجيلية

ترشيحاتنا

الداخلية تحبط محاولة استهداف أحد الارتكازات الأمنية بالعريش بتفجير انتحاري

اخبار الرياضة.. قرار مفاجئ لـ حسام البدري.. مرتضى منصور يهاجم أصالة.. تأجيل مواجهتين للزمالك في الدوري

لاعبو الأهلي يغادرون معسكر منتخب مصر لهذا السبب

لحظة تسليم عمرو الجنايني درع الدوري لـ لاعبي الأهلي .. فيديو

موقف محرج على الهواء لمذيعة بعد اقتحام طفلها الاستوديو.. شاهد

اتحاد الكرة يصدم الزمالك في القمة 119 أمام الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا

شاهد .. وصول الخطيب واللاعبين لحفل تسليم درع الدوري

شابان أمريكيان يعذبان تمساحًا ويجبراه على شرب الكحول