الراعي الإكرامي للكنيسة الإنجيلية: جئت بعد 3 رعاة عظماء استطاعوا بناء الكنيسة

قال القس سليمان صادق، الراعي الاكرامي للكنيسة الإنجيلية المشيخية بالفجالة، إنهم يرسلون مجموعات كبيرة من الكرازات داخل وخارج القاهرة، حيث قامت الكنيسة منذ انشائها من 100 عام بالكثير من الأعمال الكبري في مصر.



وأشار القس سليمان صادق، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلي أنه يحب الكنيسة الإنجيلية ويعشق زيارتها منذ كان طالبا جامعيا، لافتا إلي أن الكنيسة تقع وسط مجموعة كبرى من الكنائس الكبرى بالفجالة.



وأضاف الراعي الاكرامي للكنيسة الإنجيلية المشيخية بالفجالة، أنه جاء راعيا علي الكنسية بعد 3 رعاة من العظماء، مؤكدا أنهم خدموا الكنيسة الإنجيلية بشكل كبير خلال عهودهم.