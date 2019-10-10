جمال بيومي: سوريا تحتاج ليد العون من الدول العربية.. فيديو

قال السفير جمال بيومي ، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الوضع في سوريا حاليا مؤسف جدا ولو أن أهل سوريا اتحدوا في السابق ما كان ليحدث ما يحدث الآن، مؤكدا أن سوريا انقسمت بسبب طول فترة انفراد فئة من الشعب السوري ولذلك فانها تحتاج ليد العون من المنطقة العربية.



وأضاف جمال بيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حكاية وطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" أن دائما مصر مرشحة لأن تكون الوجه المقبول لجميع الأطراف رغم قطع العلاقات وتجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية فإن مصر وسوريا نجحتا في الإبقاء علي التمثيل علي مستوى السفراء لانه يوجد جالية مصرية كبيرة في سوريا تعتني بها السفارة المصرية في سوريا.



وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن سوريا دولة عزيزة علي مصر وكانت دولة الوحدة مع مصر في عهد الرئيس جمال عبد الناصر ، لافتا الي ان ما فعلته تركيا عدوان واعتداء واضح لذلك سيكون هناك رد خلال اجتماع الجامعة العربية و اجتماع مجلس الأمن بعد دراسة الموقف.



ولفت إلى أن هذه حالة عدوان علي عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة وعضو في النظام الدولي وأنه لا يجوز حدوث هذا الاعتداء علي الأراضي السورية، منوها إلى أن هناك توتر دائم علي الحدود بين سوريا وتركيا.



وتابع جمال بيومي، أن تاريخ تركيا في الاعتداءات غير مرضي لأن هذه ليست أول مرة تعتدي فيها تركيا على سوريا بل انها محتلة فعلا منطقة على الحدود التركية السورية تسمى "لواء الاسكندرونة" او اللواء السليم وهي منطقة سوريا يسكنها مواطنون سوريين مازالت تركيا تحتلها منذ وقت طويل.