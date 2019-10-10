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فن

أنا بعشقك يا مصر تحصد مليونا و200 ألف مشاهدة

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 10:00 م
صدى البلد
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أحمد البهى
تمكن المطرب عمرو دياب من الدخول الى قائمة الفيديوهات الغنائية الأعلى مشاهدة بمصر ، من خلال أغنية "أنا بعشقك يا مصر".

حيث حققت الأغنية ما يزيد عن مليون و200 الف مشاهدة ، بعد طرحها منذ ما يقرب من اسبوع واحد فقط .

الأغنية من كلمات تركي آل الشيخ ومن ألحان روزام ومن توزيع خالد عز.

يذكر ان عمرو دياب يتواجد فى القائمة ذاتها بعدد من الأغانى الأخرى إبرزها تحيرك ويوم الثلاث .



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