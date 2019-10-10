أنا بعشقك يا مصر تحصد مليونا و200 ألف مشاهدة

تمكن المطرب عمرو دياب من الدخول الى قائمة الفيديوهات الغنائية الأعلى مشاهدة بمصر ، من خلال أغنية "أنا بعشقك يا مصر".



حيث حققت الأغنية ما يزيد عن مليون و200 الف مشاهدة ، بعد طرحها منذ ما يقرب من اسبوع واحد فقط .



الأغنية من كلمات تركي آل الشيخ ومن ألحان روزام ومن توزيع خالد عز.



يذكر ان عمرو دياب يتواجد فى القائمة ذاتها بعدد من الأغانى الأخرى إبرزها تحيرك ويوم الثلاث .







