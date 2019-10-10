صدق أو لا تصدق.. بريطانية تعثر على صدفة تشبه أسامة بن لادن.. صور

عثرت امرأة بريطانية، على صدفة تشبه إلى حد كبير زعيم تنظيم القاعدة الراحل، أسامة بن لادن.



ووفقًا لموقع "مترو" البريطاني، كانت ديبرا أوليفر، 60 عامًا، تحتفل مع زوجها مارتن، بعيد زواجهما، على شاطئ وينتشيلسي في شرق ساسكس، لتعثر على هذه الصدفة، التي احتفظت بها كتذكار.



وقالت "ديبرا"، إن الأمر كان يبدو ساخرا وغريبا في نفس الوقت، مضيفة أن الصدفة كانت ملقاه على الرمال، مثلما ألقيت جثة بن لادن في البحر أيضا.



وأشارت إلى أن سبب الاحتفاظ بهذه الصدفة هو صعوبة إيجاد صدف يشبه الأشخاص، لذا فإن العثور على صدفة تشبه أسامة بن لادن أمر مذهل بالنسبة لها.