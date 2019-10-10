القس أمير ثروت يروي تاريخ وطبيعة الكنيسة الإنجيلية

قال القس أمير ثروت، راعي الكنيسة الإنجيلية بمشيخة الفجالة، إن مرور 100 عام على إنشاء الكنيسة الإنجيلية في مصر حدث هام، حيث خرجت من الكنيسة أجيال كثيرة ومتتالية خلال تلك الفترة.



وأضاف، "ثروت" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن الكنيسة الإنجيلية كنسية عائلة تخدم جميع الأجيال، منوها إلي وجود جانب تربوي كبير لجميع الأجيال والأعمال المختلفة.



وتابع، أن استمرار الكنيسة لـ100 عام يؤكد على الاستقرار والعلاقات الطيبة مع مختلف طوائف، وأديان وفئات الشعب المصري.