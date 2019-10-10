Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

القس أمير ثروت يروي تاريخ وطبيعة الكنيسة الإنجيلية

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 09:43 م
القس أمير ثروت، راعي
القس أمير ثروت، راعي الكنيسة الإنجيلية بمشيخة الفجالة
Advertisements
خالد محيي الدين
قال القس أمير ثروت، راعي الكنيسة الإنجيلية بمشيخة الفجالة، إن مرور 100 عام على إنشاء الكنيسة الإنجيلية في مصر حدث هام، حيث خرجت من الكنيسة أجيال كثيرة ومتتالية خلال تلك الفترة.

وأضاف، "ثروت" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن الكنيسة الإنجيلية كنسية عائلة تخدم جميع الأجيال، منوها إلي وجود جانب تربوي كبير لجميع الأجيال والأعمال المختلفة.

وتابع، أن استمرار الكنيسة لـ100 عام يؤكد على الاستقرار والعلاقات الطيبة مع مختلف طوائف، وأديان وفئات الشعب المصري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أندريه زكي يشارك في رسامة شمامسة جدد بالكنيسة الإنجيلية بـ أكتوبر

25 عاما على تأسيس كلية رمسيس الجديدة.. المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية يدشن احتفالية.. وإندريه زكي: التعليم قضية وجود لتنشئة أجيال تتبنى قيم السلم المجتمعى وقبول الآخر والأخلاق الرفيعة

القس أندريه زكي يترأس احتفال مئوية الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالفجالة

رئيس الإنجيلية بالمنيا يشارك حفل تنصيب راعي كنيسة نزلة أسمنت ورسامة شيوخ وشمامسة بكنيسة بني مهدي

أندريه زكي من احتفال كنيسة سراي القبة: الروحانية مشاركة وتعني المساواة

ترشيحاتنا

تركى آل الشيخ يعلن مفاجأة لجمهور مصر.. شاهد

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن جدول مسابقة الدوري.. تفاصيل

سر حضور أحمد عيد عبد الملك تدريبات الزمالك اليوم

ظاهرة نادرة تضرب جازان.. والسعودية تحذر

أول ظهور رسمي للعضو الجديد بالجهاز الفني للزمالك

شاهد.. سقوط صخرة عملاقة على سيارة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة من عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا

شاهد .. وصول الخطيب واللاعبين لحفل تسليم درع الدوري

شابان أمريكيان يعذبان تمساحًا ويجبراه على شرب الكحول