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أحمد وفيق يكشف سر غيابه عن الساحة الفنية.. شاهد

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 09:47 م
الفنان أحمد وفيق
الفنان أحمد وفيق
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حمزة شعيب
كشف الفنان أحمد وفيق، سبب غيابه عن الساحة الفنية لموسم رمضان 2019، موضحا أن المرض كان سبب غيابه الدرامي، إلى جانب أنه لم يعرض عليه دور جيد يستهويه لتجسيده.

وأضاف خلال حواره بفضائية "الغد": أنه كان يعاني من مشكلات في الأحبال الصوتية، وكان متخوفًا من الاشتراك في أي أعمال، خلال موسم رمضان 2019، لافتًا إلى أنه يبدأ تصوير فيلم "2 طلعت حرب"، وحريص على الاشتراك في عمل درامي في 2020.

وأشار أحمد وفيق إلى أنه بدأ التمثيل في المسرح المدرسي واتجه للعمل مع المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين، وكانت البداية من خلال فيلمي "المصير"، و"الآخر".
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