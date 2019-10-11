فتاوى تشغل الأذهان.. الصلاة في ملابس خفيفة وعودة الخاطب لمخطوبته بعد ارتباطها بآخر.. وحكم من صلى لسنوات في غير اتجاه القبلة والنفقة على الزوجة التي لم يقرب منها زوجها منذ عام

فتاوى تشغل الأذهان

حكم من صلى لسنوات في غير اتجاه القبلة

حكم عودة الخاطب لمخطوبته بعد ارتباطها بآخر

حكم الصلاة في ملابس خفيفة

هل تجب النفقة على زوجتي التي لم أقترب منها منذ عام؟



تلقت دار الإفتاء ولجان الفتوى في المؤسسات الدينية، العديد من الفتاوى التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وفي التقرير التالي نستعرض أبرز هذه الفتاوى.





أرسل شخص سؤال الى الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف يقول فيه: " ما حكم من صلى باتجاه قبلة خاطئة فترة من الزمن؟ ".



رد المفتي السابق قائلا: ليس عليك شيء مطلقا ولكن ، عليك أن تعيد الصلاة التي أديتها في نفس هذا اليوم الذي عرفت به أن اتجاه القبلة خاطئ فقط ، أما الماضي فلا تعيده.



قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، إن من شروط صحة الصلاة أن يستقبل المصلي بصدره عين القبلة - الكعبة - لقوله سبحانه وتعالى: "فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ".



وفى رده على سؤال ورد اليه خلال أحد الدروس الدينية يقول صاحبه: "ما حكم من صلى باتجاه قبلة خاطئة فترة من الزمن؟"، قال "جمعة" إن من صلى إلى غير القبلة، بعد أن اجتهد في معرفتها، أو سأل ثقة عالمًا بجهتها فبان له الخطأ أثناء الصلاة، وجب عليه استئنافها من جديد، وإذا ظهر له الخطأ بعد الانتهاء من الصلاة وجب عليه قضاؤها، وذلك في القول الأظهر من قولي الشافعية.



وأضاف أن من صلى فى اتجاه قبلة غير صحيحة ليس عليه شيء، لكن لو أدرك ذلك فى الوقت الذى يصلى فيه أنه صلى فى غير القبلة فعليه أن يعيد الصلاة.



وتابع: "لو أدرك بعد الانتقال إلى منزل جديد ولا يعرف اتجاه القبلة ثم تبين أنه يصلى فى اتجاه خاطئ فعليه أن يصحح القبلة لقوله تعالى {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ}.



ما يفعله المصلي إذا ضل اتجاه القبلة



وأكمل: إنه إذا كان الشخص في مكان ما ولا يعرف اتجاه القبلة في مصر فعليه ان يضع البحر في ظهره ويلتفت جهة اليمين قليلا لأن القبلة هنا في جهة الجنوب الشرقي، هذا إذا كان في جهة الشمال في مصر كأن يكون في الساحل الشمالي والإسكندرية.



وأضاف خلال فتوى له على صفحته الرسمية قائلا: من الممكن ان يستعمل البوصلة الموجودة في هاتفه المحمول حيث زاويتها 126 وهناك وسائل عديدة لمعرفة اتجاه القبلة فإذا كان الشخص لا يعرف أي من هذا وذاك فله ان يصلي في اي اتجاه يراه .



وتابع: إذا علم قبل خروج وقت الصلاة جهة القبلة فعليه أن يعيدها في الاتجاه الصحيح وإذا علم القبلة بعد خروج وقت الصلاة فليس عليه إعادة.

حكم عودة الخاطب لمخطوبته بعد ارتباطها بآخر

ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال تسأل صاحبته قائلة: "قام أخي بخطبة امرأة ثم تم فسخ خطبته لها، فتم خطبتها لشخص آخر ويريد أن يرجع إليها بعد خطبتها من آخر".



وأجابت لجنة الفتوى، أنه لا يحل للرجل أن يخطب امرأة بعد أن تمت خطبتها، ووافقت على رجل آخر، فعن ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، كَانَ يَقُولُ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الخَاطِبُ».



وأضافت، أنه لا يحل لهذا الخاطب أن يتقدم لخطبة الفتاة التي تركها، وتمت خطبتها لآخر، لأن هذا يعد تعديا على حق الخاطب، وهو حرام، والذي يريد الحلال لا يخوض في الحرام، وإنما يسلك الطريق الشرعي المبين بالقرآن والسنة، وإلا فيظل منزوع البركة، محروم الخير.



ونوهت، أنه لا يعلم أحد الخير أين يكون، فعلى الخاطب أن يرضى بما قدره الله، لعل الله يعوضه خيرا، قال الله تعالى " وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".



هل الشبكة من حق الخاطب أم المخطوبة حال التنازع

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشبكة جزء من المهر، والمرأة تستحق نصف المهر بعد العقد عليها، ويكون لها كاملا بعد الدخول بها.



وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية ، أن الشبكة تكون من حق الخاطب طالما لم يعقد على مخطوبته وفسخ الخطبة، وهذا يشمل الهدايا غير المستهلكة ويكون عند التنازع بين الطرفين.



وأشار إلى أنه لو تم الفسخ بينهما بالتراضى وتنازل أحدهما أو أخذ البعض بالتراضى.

حكم الصلاة في ملابس خفيفة

قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الصلاة لا تصح إلا في ملابس مغطية لما وراءها، وساترة للعورة.





وأضاف «وسام» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم الصلاة في ملابس خفيفة؟ أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة بحيث لا تصح الصلاة بغيابه.

هل تجب النفقة على زوجتي التي لم أقترب منها منذ عام؟

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن نفقة الرجل على زوجته نظير حق الاحتباس، وليس مقابل الاستمتاع بينهما.



وأضاف جمعة خلال إحدى الدروس الدينية بمسجد فاضل ردا على سؤال يقول صاحبه: "هل نفقة الزوج على زوجته واجبة مع العلم أنه لم يطأها منذ سنة؟".. نفقتها عليك لأن الشرع منحها حق الحصول على النفقة نظير احتباسها في المنزل وليس مقابل العلاقة الحميمة.