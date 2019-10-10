لأول مرة بدمياط .. إجراء أول عملية تكميم معدة بالمجان

في سابقة هى الاولى من نوعها بمحافظة دمياط أجرى مستشفي دمياط العام أول عملية تكميم معدة بالمنظار مجانا بمستشفى دمياط العام .



قام بإجراء العملية الجراح الدكتور محمد شعبان ومعاونة الدكتور احمد سمير والدكتور محمد رجب و استشاري التخدير محمد سعيد وتمريض قسم العمليات وفنيي المستشفى العام وتحت قيادة الجراح ورئيس أقسام الجراحة بالمستشفي الدكتور كمال بحيري.



ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل الحفناوى مدير مستشفي دمياط العام، أن الحالة التى أجريت لها العملية تعاني من السمنة المفرطة بكتلة جسم تتعدي ٤٢ وتعاني من توقف التنفس أثناء النوم obstructive sleep apnea ومشاكل في مفاصل الركبة والفقرات وعدم القدرة علي التحرك بسهولة لممارسة عملها وفشلت في النزول في الوزن باتباع الأنظمة الغذائية.