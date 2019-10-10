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توك شو

قوات سوريا الديمقراطية: تركيا تستعين بـ وحوش الإخوان الارهابية

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 10:01 م
مصطفى بالي المتحدث
مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية
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كـريـم الخـطيب
قال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي، إننا الآن نواجه جيشا يصنف كثاني أقوى جيش بحلف الناتو، بكل تقنياته العسكرية.

وأضاف مصطفى بالي خلال تصريحاته خاصة لـ قناة «الحدث»، أن يوم أمس صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن كل الجيش التركي يشارك في هذه العملية، بمعنى كل مؤسساته العسكرية وإمكانياته التقنية، بالإضافة إلى استدراجه لعشرات الفصائل الراديكالية المرتبطة مباشرة بتنظيم الإخوان الإرهابي.

وأشار المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، إلى أن القصف بالطيران والمدفعية الثقيلة يستهدف القرى المحاذية للحدود مباشرة، سواء شرق أو غرب مدينة تل الأبيض، وهناك بعض القرى دخل إليها هؤلاء، لكن هذا لا يعني أنهم يسيطرون عليها، وهناك اشتباكات في تلك القرى، مضيفا أن تركيا تستعين بهؤلاء الوحوش بطبيعة الحال بعد أكثر من 24 ساعة من الهجوم.
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