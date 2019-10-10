صندوق تطوير التعليم يتابع مشروع تطوير مجمع أبو غالب الثانوية الصناعي

قام الدكتور أحمد حسني الحيوي أمين عام صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، بزيارة مجمع أبو غالب التكنولوجي لتفقد سير العملية التعليمية.



وخلال زيارته، اطمأن الحيوي على مشروع تطوير مدرسة أبو غالب الثانوية الصناعية بالتعاون مع الجانب الإيطالي، والتي يقوم صندوق تطوير التعليم بتنفيذها.



والتقى الحيوي مع المدرسين بالمدرسة وطلاب السنة الأولى والثانية بقسمي الكهرباء والملابس، وكذلك استمع لآراء الطلاب ومشاكلهم للعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تواجهم.



كما تفقد الحيوي أيضا مباني المدارس والورش والتي يجري العمل الآن على إعادة تأهيلها ورفع كفاءتها.



جدير بالذكر بأن مجمع أبو غالب التكنولوجي هو أحد مشاريع صندوق التعليم مع إقليم اميليا رومانيا بإيطاليا ويأتي كأحدث المجمعات التكنولوجية التي يقوم الصندوق بتنفيذها.