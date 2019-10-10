أردوغان رب المتطرفين.. تركيا مأوى الجماعات الإرهابية بشهادة دولية.. مجلة ألمانية تؤكد تسهيل أنقرة عبور الإرهابيين إلى سوريا.. صحيفة خليجية: الخليفة العثماني دعم تنظيم داعش عقب سقوط الإخوان في مصر

*تركيا مأوى الجماعات الإرهابية بشهادة دولية
*مجلة ألمانية:
*مجلة ألمانية:
كافة الإرهابيين الذين وصلوا إلى سوريا مروا بتركيا
*صحيفة خليجية:
*صحيفة خليجية:
تركيا زادت من دعم داعش عقب سقوط الإخوان
ارتفعت حدة الجرائم في تركيا، حيث شهدت الفترة الماضية وقوع العديد من جرائم القتل والخطف، للأجانب والعرب، وأحداثًا دامية، وأبرزها مقتل السفير الروسي في 2016 أمام مرأى كاميرات التلفاز وبوجود الأمن التركي.
كما تعد تركيا حضنا دافئا للجماعات المتطرفة، ومنهم رموز جماعة الإخوان الإرهابية، بالإضافة إلى مطلوبين في قضايا أمنية لدى دول عدة، وعلى رأسها مصر.
وأصبحت تركيا منذ سنوات مقرا للجماعات الإرهابية على رأسها تنظيم داعش الإرهابي، مع قربها من سوريا، التي تشهد نمو لهذه الجماعات منذ عام 2011.
ونتيجة لذلك أطلقت الخارجية الأمريكية والألمانية تحذيرات من مخاطر وقوع عمليات اختطاف وقتل، والوقوع في الرهن على يد الجماعات الإجرامية والإرهابية في تركيا، حيث وضعتها ضمن 35 دولة حول العالم تأوى الإرهابيين.
وظهر الدعم الذي تقدمه إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الجماعات الإرهابية في سوريا، وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي، وجبهة النصرة، وهو ما فضحته المعارضة التركية، عقب الكشف عن صفقة الأسلحة التي هربتها تركيا إلى داعش في سوريا.
فيما نشرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية تقريرا كشفت من خلاله عن دور تركيا في تأمين ممر آمن للجهاديين للاتحاق بتنظيم "داعش" في سوريا، وذلك وفق ما عثرت عليه بحوزة الإرهابيين في سوريا
وأكدت الصحيفة أن الغالبية العظمى للمقاتلين الذين انضموا إلى داعش من غالبية دول العالم عبروا إلى سوريا عبر تركيا، وعثرت المجلة على "وثائق رسمية" تثبت هذا الأمر.
وعثرت المجلة على أكثر من 100 جواز سفر لإرهابيين من تنظيم داعش من 21 دولة أسرهم ضباط الميليشيات الكردية في الأشهر الأخيرة، جمعيهم حصلوا على تأشيرات دخول في تركيا، ما يعني أن أنقرة سهلت عبور هؤلاء الأشخاص.
كما نشر موقع أحوال، المهتم بالشأن التركي، تقريرا من قبل كشف من خلاله عن تعاون السلطات التركية مع تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، من أجل القضاء على التواجد الكردي في الأراضي السورية.
كما قال الموقع إن تركيا لعبت دورا مهما في تسهيل دخول وإيواء قيادات وعناصر من داعش لتقديم العلاج اللازم أو تسليحهم وتهريبهم عبر الحدود للقتال إلى جانب التنظيم.
كما أكدت صحيفة "عرب ويكلي" الإماراتية في تقرير سابق لها أن تركيا صعدت دعمها لداعش في سوريا أساسا، بعد فشل الرهان على الإخوان، وسقوطهم في مصر. ويقول خبراء إن علاقة السلطات التركية بتنظيم الدولة الإسلامية لا تقل أهمية عن علاقتها بتنظيم الإخوان المسلمين ودورها في توجيه هذا التنظيم الدولي.
ويتضح بشكل واضح مما سبق أن الدعم التركي إلى التنظيمات الإرهابية في العالم مستمر منذ سنوات طويلة، وذلك وسط محاولات للسيطرة على غالبية دول المنطقة، وسط حالة من غياب الديمقراطية بداخلها، منذ محاولة الانقلاب المزعومة في عام 2016.
ارتفعت حدة الجرائم في تركيا، حيث شهدت الفترة الماضية وقوع العديد من جرائم القتل والخطف، للأجانب والعرب، وأحداثًا دامية، وأبرزها مقتل السفير الروسي في 2016 أمام مرأى كاميرات التلفاز وبوجود الأمن التركي.
كما تعد تركيا حضنا دافئا للجماعات المتطرفة، ومنهم رموز جماعة الإخوان الإرهابية، بالإضافة إلى مطلوبين في قضايا أمنية لدى دول عدة، وعلى رأسها مصر.
وأصبحت تركيا منذ سنوات مقرا للجماعات الإرهابية على رأسها تنظيم داعش الإرهابي، مع قربها من سوريا، التي تشهد نمو لهذه الجماعات منذ عام 2011.
ونتيجة لذلك أطلقت الخارجية الأمريكية والألمانية تحذيرات من مخاطر وقوع عمليات اختطاف وقتل، والوقوع في الرهن على يد الجماعات الإجرامية والإرهابية في تركيا، حيث وضعتها ضمن 35 دولة حول العالم تأوى الإرهابيين.
وظهر الدعم الذي تقدمه إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الجماعات الإرهابية في سوريا، وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي، وجبهة النصرة، وهو ما فضحته المعارضة التركية، عقب الكشف عن صفقة الأسلحة التي هربتها تركيا إلى داعش في سوريا.
فيما نشرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية تقريرا كشفت من خلاله عن دور تركيا في تأمين ممر آمن للجهاديين للاتحاق بتنظيم "داعش" في سوريا، وذلك وفق ما عثرت عليه بحوزة الإرهابيين في سوريا
وأكدت الصحيفة أن الغالبية العظمى للمقاتلين الذين انضموا إلى داعش من غالبية دول العالم عبروا إلى سوريا عبر تركيا، وعثرت المجلة على "وثائق رسمية" تثبت هذا الأمر.
وعثرت المجلة على أكثر من 100 جواز سفر لإرهابيين من تنظيم داعش من 21 دولة أسرهم ضباط الميليشيات الكردية في الأشهر الأخيرة، جمعيهم حصلوا على تأشيرات دخول في تركيا، ما يعني أن أنقرة سهلت عبور هؤلاء الأشخاص.
كما نشر موقع أحوال، المهتم بالشأن التركي، تقريرا من قبل كشف من خلاله عن تعاون السلطات التركية مع تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، من أجل القضاء على التواجد الكردي في الأراضي السورية.
كما قال الموقع إن تركيا لعبت دورا مهما في تسهيل دخول وإيواء قيادات وعناصر من داعش لتقديم العلاج اللازم أو تسليحهم وتهريبهم عبر الحدود للقتال إلى جانب التنظيم.
كما أكدت صحيفة "عرب ويكلي" الإماراتية في تقرير سابق لها أن تركيا صعدت دعمها لداعش في سوريا أساسا، بعد فشل الرهان على الإخوان، وسقوطهم في مصر. ويقول خبراء إن علاقة السلطات التركية بتنظيم الدولة الإسلامية لا تقل أهمية عن علاقتها بتنظيم الإخوان المسلمين ودورها في توجيه هذا التنظيم الدولي.
ويتضح بشكل واضح مما سبق أن الدعم التركي إلى التنظيمات الإرهابية في العالم مستمر منذ سنوات طويلة، وذلك وسط محاولات للسيطرة على غالبية دول المنطقة، وسط حالة من غياب الديمقراطية بداخلها، منذ محاولة الانقلاب المزعومة في عام 2016.