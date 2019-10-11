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مرأة

حافظ على اتزانك النفسي .. نصيحة خبيرة الأبراج لمواليد 11 أكتوبر

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 06:00 ص
نصيحة خبيرة الأبراج
نصيحة خبيرة الأبراج لمواليد 11 أكتوبر
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هاجر هانئ
لا يخطو كثيرون منّا أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، لذا قدمت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 11 أكتوبر، وفقًا لعلم الأرقام.

وقالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج: "إذا كنت من مواليد 11 أكتوبر، فإن ذلك يعني أنك محب للجمال وتبحث عن المكانة الأعلى وتستطيع أن تحرز تطورا غير متوقع.. أنت أيضا عاطفي وحساس ومتقلب المزاج جدا.

ونصحت" فؤاد" مواليد 11 أكتوبر، عام ٢٠١٩ تشعر في أحيان كثيرة بثقل المسئولية، وقد تجد صعوبة في تحديد أولوياتك مما يجعلك معرضا للحيرة والتردد. حافظ على اتزانك النفسي وتماسكك لتتمكن من اتخاذ قرارات سليمة.
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