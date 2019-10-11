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حوادث

ضبط 64 مخالفة تموينية متنوعة خلال 24 ساعة بالجيزة

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 03:09 ص
ضبط 64 مخالفة تموينية
ضبط 64 مخالفة تموينية
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ندي حمودة - أحمد مهدي
شنّت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملات تموينية بمختلف أنحاء القطاع.

أسفرت الحملات التى قادتها الاجهزة خلال 24 ساعة عن ضبط 64 قضية.

تشمل القضايا 15 قضية عدم حمل شهادة صحية، و13 قضية عدم الإعلان عن أسعار، و8 قضايا إدارة منشأة بدون ترخيص، و10 قضايا إنتاج خبز ناقص الوزن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وجار العرض على النيابة.
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