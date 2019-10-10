كلية الآداب جامعة حلوان تقدم كورسات لغات لطلابها

أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان عن كورسات مجانية للطلاب للعام الدراسى ٢٠١٩-٢٠٢٠.
وأوضح مسئولو رعاية الشباب بالكلية أن الكورسات تشمل كورس " icdl " وكورس تصميم المواقع وكورس ccna وكورس الحرافيك ديزاين، مشيرين إلى أن الكورس مدته ٦ أسابيع ويكون كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع، بمعمل ٱ بجوار مركز اللغات والترجمة بالمبنى الرئيسى بالكلية.
الجدير بالذكر أن الكورسات بشهادات معتمدة من الجامعة وأنه على الطلاب الراغبين بالحصول عليها التوجه والتسجيل مع مسئولى إدارة رعاية الشباب بالكلية.
وأوضح مسئولو رعاية الشباب بالكلية أن الكورسات تشمل كورس " icdl " وكورس تصميم المواقع وكورس ccna وكورس الحرافيك ديزاين، مشيرين إلى أن الكورس مدته ٦ أسابيع ويكون كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع، بمعمل ٱ بجوار مركز اللغات والترجمة بالمبنى الرئيسى بالكلية.
الجدير بالذكر أن الكورسات بشهادات معتمدة من الجامعة وأنه على الطلاب الراغبين بالحصول عليها التوجه والتسجيل مع مسئولى إدارة رعاية الشباب بالكلية.