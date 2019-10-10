كلية الآداب جامعة حلوان تقدم كورسات لغات لطلابها

أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان عن كورسات مجانية للطلاب للعام الدراسى ٢٠١٩-٢٠٢٠.



وأوضح مسئولو رعاية الشباب بالكلية أن الكورسات تشمل كورس " icdl " وكورس تصميم المواقع وكورس ccna وكورس الحرافيك ديزاين، مشيرين إلى أن الكورس مدته ٦ أسابيع ويكون كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع، بمعمل ٱ بجوار مركز اللغات والترجمة بالمبنى الرئيسى بالكلية.



الجدير بالذكر أن الكورسات بشهادات معتمدة من الجامعة وأنه على الطلاب الراغبين بالحصول عليها التوجه والتسجيل مع مسئولى إدارة رعاية الشباب بالكلية.