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تعليم

كلية الآداب جامعة حلوان تقدم كورسات لغات لطلابها

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 11:00 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان عن كورسات مجانية للطلاب للعام الدراسى ٢٠١٩-٢٠٢٠. 

وأوضح مسئولو رعاية الشباب بالكلية أن الكورسات تشمل كورس " icdl " وكورس تصميم المواقع وكورس ccna وكورس الحرافيك ديزاين، مشيرين إلى أن الكورس مدته ٦ أسابيع ويكون كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع، بمعمل ٱ بجوار مركز اللغات والترجمة بالمبنى الرئيسى بالكلية.

الجدير بالذكر أن الكورسات بشهادات معتمدة من الجامعة وأنه على الطلاب الراغبين بالحصول عليها التوجه والتسجيل مع مسئولى إدارة رعاية الشباب بالكلية.
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