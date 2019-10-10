سنة أولى تنسيقية أحزاب.. دشنت لتكون منصة حوارية بين الشباب والقيادة السياسية

تعد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي مضى على تأسيسها عام، من أهم الكيانات المصرية التي تتضمن تجارب جديدة للعمل الجماعي الخاص بالشباب، بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنمية الحياة السياسية.



دشنت التنسيقية لتكون منصة حوارية بين الشباب من مختلف التيارات السياسية ويجعل أصوات الشباب مسموعة ومشاركة في صنع القرار.



وأعلنت التنسيقية منذ اليوم الأول لتأسيسها أن هدفها، تقوية الأحزاب، وإيجاد قنوات ومساحات اتصال وتقارب مع الدولة، من خلال المشاركة بأوراق عمل ومقترحات ومشروعات قوانين، أو الحوار المباشر مع المسئولين، بالإضافة إلى الحوارات المجتمعية، وعرض الرؤى.



وتـضـم التنسيقية مجموعة مـن الـشـبـاب السياسى وممـثـلـين لمجموعة من الأحزاب السياسية يصل عددهم إلى ٢٥ حزبا من مختلف الأطياف السياسية.



وكـان للتنسيقية مـشـاركـات على المستوى المحلي مثل مشاركتها فـى المؤتمر الوطنى للشباب فى نسخته الخامسة والسادسة وكذلك منتدى شباب العالم فى نوفمبر٢٠١٨وملتقى الشباب العربى الأفريقى فى مارس ٢٠١٩ومشاركاتها فى الحوارات المجتمعية والسياسية حـول التشريعات البرلمانية وغيرها من الفعاليات التي تساهم فى التوعية السياسية للشباب.