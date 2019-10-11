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تعليم

تعرف على شروط المشاركة بمنتدى الأدب واللغة والترجمة بألسن عين شمس

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 02:32 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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ياسمين سامى - كريم ناصر
يستعد قطاع الدراسات العليا و البحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس لتنظيم منتدى البحث العلمي السابع للباحثين الشباب بعنوان "الأدب واللغة والترجمة من النظرية إلي الدراسات التطبيقية" فى شهر مارس المقبل، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث، الفترة من 16-18 مارس 2020 .


و تتمثل شروط المشاركة بالمنتدى في :

1. أن يكون البحث مرتبطًا بمحاور المنتدى

2. إرسال الملخص في الموعد المحدد باللغة العربية في حدود 250 كلمة

3. أن تكون المادة الخاصة بالعرض باللغة العربية لتعميم الإفادة في حدود 2000 كلمة (علمًا بأن العرض سيكون باستخدام عرض تقديمي PPT) على أن يكون الوقت المخصص للعرض هو 20 دقيقة، و10 دقائق للمناقشة

4. يتم الالتزام بالمعايير المتعارف عليها لإلقاء البحوث العلمية، وتشمل الآتي:

- شمولية المادة العلمية لجميع مكونات البحث (مقدمة – أهداف – منهجية – نتائج – توصيات)

- استخدام الصور أو الأشكال أو التسجيلات الصوتية أو مقاطع الفيديو لجذب انتباه الحضور وبما يتناسب مع المادة العلمية المعروضة .

الجدير بالذكر ان مواعيد المشاركة بالمنتدى تشرط انه يجب تقديم ملخصات الأبحاث في موعد أقصاه 30 نوفمبر 2019 حيث يتم الإعلان عن الملخصات المقبولة للإلقاء في المنتدى 15 ديسمبر 2019 و يشترط أن يتم تقديم الأبحاث كاملة في موعد أقصاه 30 إبريل 2020 للاعلان عن الأبحاث المقبولة للنشر 1 يونيو 2020 .
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