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ثقافة

شاهد المكرمين فى احتفالية مرور 31 عاما على افتتاح دار الأوبرا..فيديو وصور

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 11:00 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى
كرمت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة 12 شخصية ساهمت فى اثراء ساحة الابداع ولعبت دورا هامًا فى تقديم ونشر الفنون الجادة فى مصر وذلك فى احتفالية دار الأوبرا مساء اليوم الخميس بمرور ٣١ عاما على افتتاحها .

ووسط تصفيق حاد من جميع الحضور كرمت وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية كل من التينور صبحى بدير ، الباص رضا الوكيل رئيس البيت الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه الاسبق ، السوبرانو ايمان مصطفى المدير الفنى لفرقة نجوم اوبرا القاهرة ، المايسترو سليم سحاب مؤسس الفرقة القومية العربية للموسيقى ، الباليرينا لمياء زايد ، المايسترو عمر فرحات قائد فرقة الانشاد الدينى ، المخرجة جيهان مرسى مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ، الفنان وليد عونى مؤسس فرقتى الرقص المسرحى الحديث وفرسان الشرق للتراث ، السوبرانو نفين علوبة ، عازف الكلارينيت الدكتور محمد حمدى رئيس البيت الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه الاسبق ، المايسترو مصطفى ناجى رئيس الاوبرا الاسبق ، وعازف الفيولينة الدكتور حسن شرارة .

يذكر أن الاحتفالية التى تمتد على مدار يومين من إخراج جيهان مرسى ويضمان بانوراما من الفنون الراقية التى تختص الأوبرا بتقديمها وتشمل فقرات للغناء الأوبرالى ، الباليه والموسيقى العربية ويتخللها أفلام وثائقية تروى تاريخ الأوبرا القديمة والجديدة ويصاحبهما معرضًا للفنون التشكيلية تحت عنوان فى حب الأوبرا يضم أكثر من 100 عمل فنى متنوع تتناول فنون الأوبرا المختلفة برؤية خاصة وذلك بقاعتى صلاح طاهر وزياد بكير .
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