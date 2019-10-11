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تعليم

إغلاق باب التقديم بمسابقة وقف الفنجرى بجامعة القاهرة .. يناير المقبل

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 03:09 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ياسمين سامى
أعلنت جامعة القاهرة عن فتح باب التقدم لمسابقة وقف الفنجرى لدراسات وبحوث خدمة المجتمع، وطرح موضوع "الشائعات وتأثيرها على التنمية في مصر"، ليكون موضوعًا بحثيًا لمسابقة الوقف لعام 2019، كما كرمت الجامعة أمس الفائزين بمسابقة وقف الفنجري لعام 2018 علي أن يغلق باب التقديم نهاية يناير 2020.

مسابقة وقف الفنجري لبحوث ودراسات خدمة المجتمع تقوم عليها جامعة القاهرة سنويًا من خلال وقف خيري للراحل المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لصالح أفضل البحوث والدراسات في القضايا التي تهم المجتمع المصري، وهى أحد أدوات البحث العلمي لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة في مجال التنمية المجتمعية.

خصصت لجنة المسابقة جوائز قيمتها 80 ألف جنيه للفائزين، بواقع 25 ألف جنيه للفائز الأول، و15 ألفًا للفائز الثاني، و10 آلاف للفائز الثالث، إلى جانب 15 جائزة تشجيعية للفائزين التاليين في الترتيب وقيمة كل جائزة ألفي جنيه، كما قررت اللجنة العليا للمسابقة وهي مسابقة متاحة لجميع الشباب الباحثين في الجامعات والمؤسسات.

يذكر أن مسابقة المستشار محمد شوقى الفنجري ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة سنويًا من خلال الوقف الخيري للمستشار الفنجري منذ عام 2005 لبحث قضايا تنموية محددة، وتمنح جوائزها من عائد الوقف الخيري. وتهدف المسابقة إلى تشجيع البحوث النظرية والتطبيقية في مجالات تنموية، كالتعليم، والصحة، والبطالة، والمياه، والطاقة، وتطوير العشوائيات، وغيرها، حيث أنها مسابقة بحثية متاحة لجميع الباحثين بمصر من مختلف الأعمار والجهات.
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