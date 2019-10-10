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أخبار العالم

شاهد.. كويتية تذبح عجلين في بني سويف على روح حارس الملك سلمان

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 10:41 م
صدى البلد
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سعيد العربي
قامت سيدة كويتية تدعى "أم مبارك" تقيم بصعيد مصر وتحديدا في محافظة بني سويف بذبح عجلين على روح المرحوم اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الذي قتل على يد صديقه.

وفاجأت السيدة الكويتية أشقاءها السعوديين بالموقف الجميل بشأن اللواء الراحل عبدالعزيز الفغم، والذي قوبل بعاصفة من الترحاب.

ونشرت السيدة الكويتية مقطع فيديو على حسابها في "سناب شات"، وثقت به تصرفها ونشره موقع المراسل الميني حيث وزعت لحم العجلين على الفقراء والمحتاجين.

وأوضحت الكويتية "أم مبارك"، أن ذبحها العجلين من أجل إسعاد والدة عبدالعزيز الفغم، حارس "الملك سلمان"، مؤكدةً على أن الشعبين السعودي والكويتي واحد.

واستيقظ السعوديون، الأحد 29 سبتمبر 2019، على خبر مقتل الحارس الشخصي لـ"الملك سلمان"، اللواء عبدالعزيز الفغم، بسبب خلافات مع أحد أصدقائه.

وأصدرت شرطة منطقة مكة المكرمة؛ بيانًا حينها أكدت فيه مقتل عبدالعزيز الفغم، وأنها قتلت الجاني أثناء الاشتباك معه، فيما أُصيب خمسة عناصر من أفراد الشرطة السعودية.

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